Canada atrage talentele din sectorul tehnologic, după taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B

Premierul Canadei, Mark Carney, vrea să atragă angajații din sectorul tehnologic care ar fi putut lucra anterior în SUA, înaintea anunțului președintelui Donald Trump privind introducerea unor taxe de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, transmite Bloomberg.

‘Este clar că avem oportunitatea de a atrage oamenii care anterior obținuseră vizele de muncă H-1B. Mulți din acești angajați sunt în sectorul tehnologic și sunt dispuși să lucreze în alte țări’, le-a spus jurnaliștilor Carney.

Vizele H-1B permit lucrătorilor cu competențe specifice (oameni de știință, ingineri și programatori etc.) să lucreze în Statele Unite pentru o perioadă inițială de trei ani, care poate fi prelungită până la șase ani. În 2025, posturile ocupate în bănci prin intermediul acestor permise de muncă au fost mai ales în domeniul tehnologic (inginerie software, analiză cantitativă, știința datelor).

Decizia lui Trump a creat confuzie și frustrare în rândul companiilor care se bazau pe acest program pentru a aduce talente globale în diverse funcții.

În condițiile în care autoritățile din Canada revizuiesc strategia privind imigrarea, se va ține cont de atragerea acestor talente și ‘va fi o ofertă clară pentru acești angajați’, a declarat Carney.

Și Marea Britanie și Germania își fac reclamă ca destinații alternative pentru angajații calificați care acum se confruntă cu obstacole suplimentare pentru a ajunge în SUA.