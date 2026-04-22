Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă a scăzut la 63% în 2025

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 63% în 2025, în scădere față de anul anterior cu 0,8 puncte procentuale, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate miercuri.

În anul 2025, rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 69%, mai mică față de anul anterior cu 0,5 puncte procentuale.

Populația activă a României era de 8,194 milioane persoane, din care 7,694 milioane erau persoane ocupate și 500.300 erau șomeri. Rata de ocupare a fost mai mare la bărbați (71,4%, față de 54,4% la femei), la fel ca și în anii anteriori.

Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban, respectiv 69,7%, față de 56% în mediul rural.

Anul trecut, rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 17,6%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 57%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru populația în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul persoanelor cu studii superioare (90,1%). Erau ocupate 65,8% dintre persoanele cu nivel mediu de educație și 34,9% dintre cele cu nivel scăzut de educație.

Salariații, în scădere față de anul precedent cu 13.500 persoane, au deținut în continuare cea mai mare pondere (86,9%) în totalul populației ocupate. În anul 2025, lucrătorii pe cont propriu și lucrătorii familiali neremunerați reprezentau 11,7% din populația ocupată.

Distribuția populației ocupate pe forme de proprietate arată că sectorul privat a absorbit 82,3% din aceasta, sectorul public concentra 17,1% din populația ocupată, iar în sectorul mixt lucrau 0,6% dintre persoanele ocupate.

Specialiștii în diverse domenii de activitate și lucrătorii în domeniul serviciilor înregistrau cele mai mari ponderi în totalul populației ocupate (18,4% fiecare). Ponderi însemnate în totalul populației ocupate dețineau și muncitorii calificați și asimilați (17%).

Din totalul persoanelor ocupate, 10,1% lucrau în sectorul agricol, 32,4% în industrie și construcții, iar 57,5% în servicii. În activitățile neagricole erau ocupate 6,918 milioane de persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deținute de persoanele care își desfășurau activitatea în industria prelucrătoare (20,4%), comerț (19,9%) și construcții (12,2%).

Din totalul persoanelor ocupate, în anul 2025 au lucrat cu program parțial 189.400 persoane (2,5%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parțial lucrau în sectorul agricol (66,4%).

Anul trecut, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,2 ore pe săptămână, iar 43.300 persoane au desfășurat și activități secundare, lucrând în medie 10,6 ore pe săptămână.

Potrivit datelor INS, rata șomajului a fost de 6,1%, valoare mai mare cu 0,7 puncte procentuale decât cea înregistrată în anul precedent. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale șomajului a fost de 0,2 puncte procentuale (6,2% la bărbați, față de 6% la femei), iar pe medii de rezidență de 6,8 puncte procentuale (9,8% în rural, față de 3,0% în urban). Pe grupe de vârstă, rata șomajului a înregistrat nivelul cel mai ridicat (26,1%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Șomajul a afectat în măsură mai mare absolvenții cu nivel de educație scăzut și mediu, pentru care rata șomajului a fost de 17,6%, respectiv 5,1%. Rata șomajului a fost de doar 1,8% în cazul persoanelor cu studii superioare.

Rata șomajului de lungă durată (în șomaj de un an și peste) a fost de 2,1%, iar incidența șomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în șomaj de un an și peste în total șomeri) a fost de 35,1%. Pentru tineri (15-24 ani), rata șomajului de lungă durată (în șomaj de șase luni și peste) a fost de 12,8%, iar incidența șomajului de lungă durată în rândul tinerilor de 49%.