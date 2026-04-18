Italia și România au fost țările UE cu cele mai mici rate de ocupare a forței de muncă în 2025

Rata de ocupare a forței de muncă în UE a crescut la peste 76% în 2025, însă România este printre țările membre cu cele mai mici rate de ocupare a forței de muncă, arată datele publicate vineri de Eurostat.

Conform acestor date, anul trecut, 76,1% (197,7 milioane de persoane) dintre persoanele în vârstă de muncă (20-64 ani) din Uniunea Europeană erau ocupate, aceasta fiind cea mai mare pondere înregistrată de la debutul colectării datelor statistice, în 2009. Rata de ocupare a forței de muncă în UE a crescut cu 0,3 puncte procentuale față de 2024 și cu 0,8 puncte procentuale față de 2023.

În rândul statelor membre UE, cele mai mari rate de ocupare a forței de muncă au fost înregistrate în Malta (83,6%), Țările de Jos (83,4%) și Cehia (82,9%). Cele mai mici rate au fost înregistrate în Italia (67,6%), România (69%) și Grecia (71%).

În 2025, în toate țările UE, cu excepția Lituaniei, rata de ocupare a forței de muncă era mai mare în rândul bărbaților decât în rândul femeilor.

Rata de ocupare a forței de muncă în rândul bărbaților din UE a fost de 80,9%. În rândul statelor membre, cele mai mari rate au fost înregistrate în Malta (89,1%), Cehia (88,2%) și Țările de Jos (87,2%), în timp ce cele mai mici rate au fost observate în Belgia (76,4%), Croația (76,8%) și Finlanda (77,0%).

În ceea ce privește femeile din UE, rata de ocupare a forței de muncă a fost de 71,3%, cel mai ridicat nivel fiind întâlnit în Estonia (81,4%), Lituania (80,3%) și Suedia (79,8%). Italia (58,0%), România (59,5%) și Grecia (62,3%) au înregistrat cele mai mici rate de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor.

Diferența dintre rata de ocupare a forței de muncă în rândul bărbaților și cea a femeilor a fost de 9,6 puncte procentuale în UE. Cele mai mari diferențe au fost înregistrate în Italia (19,1 puncte procentuale), România (18,7 puncte procentuale) și Grecia (17,4 puncte procentuale), în timp ce cele mai mici diferențe au fost înregistrate în Estonia (0,5 puncte procentuale), Lituania (minus 0,6 puncte procentuale), Finlanda (1,3 puncte procentuale) și Letonia (1,9 puncte procentuale).

În ceea ce privește România, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată că rata de ocupare a populației României în vârstă de muncă (15-64 ani) a scăzut la 62,6%, în ultimul trimestru din 2025, comparativ cu intervalul anterior, un declin de 0,8 puncte procentuale.

Potrivit sursei citate, în trimestrul IV din anul anterior, rata de ocupare a populației din intervalul de vârstă 20 – 64 de ani s-a situat la 68,5%, în scădere față de trimestrul precedent.

Astfel, populația activă a României era de 8,165 milioane de persoane, din care 7,651 milioane de persoane erau ocupate și 513.900 de persoane erau șomeri.

Rata de ocupare a fost mai mare la bărbați (71,1%, față de 53,9% la femei) și la persoanele din mediul urban (70%, comparativ cu 54,7% în mediul rural).

Totodată, rata de ocupare a tinerilor (15 – 24 ani) a ajuns la 16,7%.