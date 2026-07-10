CE: Normele UE în materie de concurență fac piețele mai echitabile și mai reziliente pentru fermieri

Comisia Europeană a publicat joi un raport care demonstrează modul în care normele UE în materie de concurență sprijină condițiile de piață echitabile și reziliența economică pentru fermierii din Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Raportul privind normele UE în materie de concurență în sectorul agricol acoperă perioada iulie 2017-iulie 2025. Acesta se axează pe excluderile de la normele în materie de concurență în cadrul organizării comune a piețelor (OCP) și pe investigațiile antitrust. Raportul ilustrează, de asemenea, modul în care cadrul actual sprijină viziunea pentru agricultură și alimentație prin menținerea unui sector agricol orientat spre piață, consolidând în același timp poziția fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente.

‘Legislația UE recunoaște provocările specifice cu care se confruntă fermierii și prevede derogările necesare de la normele UE în materie de concurență. De exemplu, normele specifice în materie de concurență îi ajută pe fermieri să își îmbunătățească poziția de negociere, să gestioneze riscurile și să răspundă mai eficient provocărilor de pe piață. Raportul arată că aceste norme le oferă fermierilor mai multe oportunități de a colabora, de a-și consolida poziția în lanțul de aprovizionare agroalimentar și de a contribui la piețe agroalimentare mai echitabile și mai reziliente, asigurând în același timp beneficii pentru consumatori. Printre altele, normele UE permit producătorilor și operatorilor din lanțul de aprovizionare agroalimentar să coopereze în cadrul unor acorduri care urmăresc standarde de durabilitate mai ridicate decât cele impuse de legislația UE sau de legislația națională’, se menționează în comunicat.

Deși aceste opțiuni sunt disponibile, raportul arată că potențialul lor nu este încă exploatat pe deplin de către fermieri.

Cu toate acestea, se mai arată în raport, asigurarea respectării normelor UE în materie de concurență este esențială pentru a permite fermierilor să își desfășoare activitatea pe picior de egalitate. Acest lucru se realizează în principal printr-o coordonare eficace între Comisie și autoritățile naționale de concurență.

Între iulie 2017 și iulie 2025, Comisia și autoritățile naționale de concurență din UE au încheiat aproximativ 110 investigații în sectorul agricol. Aceste investigații au contribuit la abordarea preocupărilor din lanțul de aprovizionare agroalimentar, au împiedicat practicile anticoncurențiale și, dacă a fost necesar, au impus întreprinderilor să își schimbe comportamentul sau să plătească amenzi. Agricultorii au fost cea mai mare sursă de investigații prin depunerea de plângeri la autoritățile de concurență. Alte plângeri au fost depuse de producători și de comercianții cu amănuntul, a informat Executivul comunitar.

Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului, o dată la șapte ani, un raport privind aplicarea normelor în materie de concurență în sectorul agricol, în conformitate cu Regulamentul privind OCP.