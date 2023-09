CEC Bank raportează un profit net de 369,4 milioane de lei în prima jumătate a anului 2023

CEC Bank a înregistrat un profit net estimat, neauditat, de 369,4 milioane de lei în primul semestru din 2023. Banca a continuat să-și consolideze poziția pe piață și a înregistrat o creștere a activelor nete până la 69,08 miliarde de lei – plus 29,4% față de perioada similară a anului trecut.

”Am continuat să finanțăm economia cu credite noi în valoare de circa 5 miliarde lei acordate în primul semestru și să ne consolidăm poziția pe piață prin creșterea activelor la o valoare nemaiatinsă până acum de CEC Bank – peste 69 miliarde de lei. Banca a continuat programul de transformare și modernizare și a investit în digitalizarea produselor și serviciilor oferite clienṭilor. În același timp, am jucat un rol activ la creșterea gradului de incluziune financiară din România, oferind consiliere și acces la servicii bancare prin intermediul rețelei teritoriale CEC Bank, cu peste 1.000 de unități bancare (cea mai extinsă din România). Am continuat să investim în echipamente moderne iar numărul de ATM/MFM de ultimă generație a crescut cu aproximativ 48%, ajungând la aproape 1.300. Vom continua planurile de creştere şi de atragere de resurse şi capital pentru a finanţa economia românească și vom încuraja clienții să facă economii. Într-un context de piaţă din care nu sunt deloc excluse incertitudinile macroeconomice şi geopolitice, o provocare pentru CEC Bank este aceea de a se menţine şi în acest an ca o bancă atractivă pentru toţi românii, dar și o bancă profitabilă și orientată spre rezultate”, a declarat Bogdan Neacșu, Președinte CEC Bank.

Veniturile nete din dobânzi și comisioane au crescut cu 10,7% față de perioada similară a anului trecut, până la 912,7 milioane de lei, în condițiile în care ratele bonificate pentru depozite au crescut într-un ritm mai accelerat decât cele pentru credite.

Banca și-a îmbunătățit semnificativ eficiența operațională prin controlul strict al cheltuielilor de funcționare (depreciere alte active, amortizare, cheltuieli administrative, salarii etc.) care au crescut cu doar 4% față de perioada similară a anului precedent, în timp ce rata de inflație în acest interval a fost de 10,3%.

Creditele în sold acordate clienților (valoare brută) se ridică la 32,25 miliarde de lei, în creștere cu 10% față de perioada similară din 2022.

Depozitele atrase de la clienți nebancari au crescut cu circa 27% față de sfârșitul primului semestru al anului trecut, până la 59,8 miliarde de lei.

CEC Bank continuă să joace un rol important în economie, finanțând și sprijinind companiile și persoanele fizice în activitățile lor operaționale dar și prin proiectele lor individuale:

Peste 27.000 de credite noi în primul semestru din 2023, cu o valoare cumulată de aproximativ 5 miliarde de lei;

4 miliarde de lei credite pentru companii, din care circa un miliard acordat în cadrul programului IMM Invest Plus și peste 550 milioane de lei finanțări pentru implementarea proiectelor cu fonduri europene – ne-am concentrat pe susținerea proiectelor investiționale ale clienților existenți dar și pe diversificarea portofoliului. Principalele domenii de activitate finanțate, în corelație cu programele care vizează proiecte de interes național și regional au fost: construcțiile, agricultura și energia regenerabilă;

Peste 23.000 de români, persoane fizice, au beneficiat de finanțări în valoare de 0,9 miliarde de lei pentru a-și transforma proiectele și dorințele în realitate;

Numărul clienților care au accesat produse de creditare prin fluxurile online / rapide s-a dublat față de aceeași perioadă a anului 2022, la fel și numărul celor care au accesat pachete de produse și servicii online;

Agricultura a avut cea mai mare creștere în portofoliul CEC Bank, ajungând al doilea domeniu finanțat de către CEC Bank. Soldul creditelor a crescut până la 4,66 miliarde de lei, creștere de 40% față de jumătatea anului trecut;

Volumul schimburilor valutare efectuate de clienți a crescut cu 11,42% până la 10,14 miliarde de lei.

Digitalizarea operațiunilor clientelei

Volumele de tranzacționare prin card (emitere și acceptare carduri) au crescut în medie cu aproximativ 30%, iar valoarea cu circa 21%. Volumele de tranzacționare la comercianții băncii au crescut cu peste 40%.

Numărul de echipamente ATM/MFM de ultimă generație a crescut cu aproximativ 48%, ajungând la aproape 1.300 echipamente pe teritoriul României. Rețeaua de terminale fizice și virtuale POS, respectiv terminale softPOS (aplicația Smartphone POS) a crescut cu circa 42% iar terminalele softPOS instalate pe telefoane mobile cu Android au crescut cu 156% față de 30.06.2022.

Numărul de utilizatori de internet banking a crescut cu peste 24% iar valoarea tranzacțiilor cu aproape 30%; numărul de utilizatori de mobile banking a crescut cu circa 60% iar valoarea tranzacțiilor cu peste 92%.