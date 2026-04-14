Cererea pentru servicii de curățenie, în România, a crescut cu 57%, în martie

Cererea pentru servicii de curățenie, în România, a înregistrat o creștere sezonieră la începutul primăverii, de 57%, comparativ cu media lunară din perioada de iarnă (noiembrie – februarie), arată datele analizate de o platformă online pentru servicii locale.

Potrivit cercetării HomeRun, cel mai căutat serviciu a fost curățenia la domiciliu, reprezentând 53,6% din totalul cererilor din luna martie. La distanță considerabilă se aflau serviciile de curățenie după activitățile de construcție și renovare (11,74%) și serviciile destinate curățeniei din scările de bloc (10%).

Pe ansamblu, cererea a fost generată, în principal, de către persoane fizice, cu peste 90% dintre solicitări, iar din punct de vedere geografic, regiunea București-Ilfov a fost cea mai activă (62,23%).

Alte centre urbane importante, precum Cluj, Timiș, Constanța și Brașov, au contribuit la cererea totală, însă cu ponderi semnificativ mai mici. În același timp, cele mai rapide creșteri anuale au fost înregistrate în Timiș și Brașov, unde cererea a crescut cu 16,8%, respectiv cu 9,7%.

De asemenea, efectul sezonier este vizibil și în evoluția lunară a cererii. Astfel, comparativ cu luna februarie, serviciile de curățenie la domiciliu au înregistrat cea mai mare creștere, de peste 71%, în martie.

Curățenia după constructor a urmat cu o creștere de aproape 49%, iar curățenia scărilor de bloc a crescut cu aproximativ 44%. În plus, serviciile de curățenie și călcat au avut o evoluție solidă, cu un avans de peste 36%.

În contrast, curățenia de birouri a înregistrat o ușoară scădere, de puțin peste 5%, ceea ce confirmă faptul că vârful de sezon este determinat în principal de cererea rezidențială, notează realizatorii analizei.

La capitolul prețuri medii, acestea au rămas relativ stabile, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele centralizate relevă faptul că serviciile de curățenie la domiciliu au înregistrat o creștere de aproximativ 8,2%, la un preț mediu de circa 997 de lei, în timp ce majoritatea celorlalte servicii au înregistrat scăderi ușoare.

‘Prețurile pentru curățenie și călcat au scăzut marginal, cu mai puțin de 1%, onorariile pentru curățenia scărilor de bloc s-au redus cu aproximativ 5,6%, iar curățenia după construcții și renovări a scăzut cu aproape 3,9%. Serviciile de curățenie de birouri au înregistrat cea mai semnificativă scădere, cu prețuri mai mici cu 21%’, menționează sursa citată.

Cercetarea de specialitate evidențiază un interes în creștere pentru soluții de curățenie mai specializate, introduse în platformă în ultimul an, precum curățarea caloriferelor din aluminiu sau oțel.

Analiza a fost realizată pe baza solicitărilor de servicii de curățenie înregistrate în martie 2026, care au fost comparate atât cu activitatea din lunile de iarnă, cât și cu aceeași perioadă a anului trecut.

HomeRun este una dintre principalele platforme digitale dedicate serviciilor locale din România, parte din rețeaua internațională Homerun Technology Inc. Compania este prezentă în piețe precum Italia, Turcia, Marea Britanie, Germania, Spania și Franța.