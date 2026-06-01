Nicușor Dan: Drona prăbușită la Galați – rusească. Nu vom minimaliza niciun incident care periclitează viața

Președintele Nicușor a anunțat că drona prăbușită la Galați este Geran-2, de proveniență rusească, subliniind că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român.

‘Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice (…) , iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă’, a transmis duminică președintele.

Șeful statului a precizat că raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani.

‘Analizele fizico-chimice au confirmat prezența acelorași tipuri de materiale și combustibili identificați în mod repetat la aparate din această serie. Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească’, a arătat președintele.

Nicușor Dan a calificat ca fiind de o gravitate deosebită lovirea unui bloc de locuințe din România cu un astfel de aparat, acțiune de care se face responsabilă Rusia, accentuând că România va continua să acționeze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței.

‘Faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuințe din România, provocând răniți și pagube materiale, este de o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia. Siguranța cetățenilor români și integritatea teritoriului național sunt obligații fundamentale ale statului român și vor fi apărate cu toată fermitatea. Rezultatele acestei anchete vor fi comunicate aliaților noștri și structurilor competente din cadrul NATO și al Uniunii Europene. România va continua să acționeze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței și pentru protejarea cetățenilor săi. România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român’, a mai transmis Nicușor Dan.

În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu. Potrivit Ministerul român al Apărării, încărcătura dronei de tip ‘Geran-2’, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului. Incidentul a atras mesaje de condamnare din partea conducerilor Uniunii Europene și NATO, precum și din partea mai multor state membre ale celor două organizații.