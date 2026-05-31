InfoCons: Peste 300 de alerte la produse neconforme de tip jucării, în acest an

Peste 300 de alerte referitoare la produsele neconforme de tip jucării au fost emise de la începutul acestui an, a anunțat, sâmbătă, InfoCons.

În Aplicația Europeană de Protecția Consumatorilor InfoCons, aceștia pot verifica în secțiunea ‘ALERTE’ , în bara de ‘Căutare’ produsele ce au făcut obiectul unei alerte prin inserarea mărcii produsului. Totodată, se poate vedea și dacă un produs nealimentar face obiectul unei alerte de neconformitate prin scanarea codului de bare de pe ambalajul / eticheta produsului.

Potrivit InfoCons, mai mult de jumătate (56%) dintre alerte vizează jucării care au prezentat un risc de sufocare, în timp ce 24% dintre produsele tip jucării au prezentat un risc chimic. Totodată, 5% dintre produsele tip jucării au prezentat un risc de leziuni, 5% risc pentru sănătate/altele, 3% un risc de arsuri, 3% risc de mediu, 1% un risc de strangulare, 1% un risc de asfixiere, 1% un risc de imobilizare iar 1% un risc de tăieturi.

În ceea ce privește țările de origine ale produselor tip biciclete și trotinete pentru copii ce au făcut obiectul alertelor, 88,16% provin din Republica Populară Chineză.

‘În cadrul Aplicației Europene InfoCons secțiunea ALERTE, poți identifica produsele neconforme din mai multe domenii și periculozitatea neconformității, cât și țara din care autoritatea a emis alerta, proveniența produsului, cât și alte date relevante despre produse, inclusiv fotografii ale acestora: vehicule cu motor și componente ale acestora, produse chimice, articole pentru îngrijirea copilului și echipamente pentru copii, îmbrăcăminte, textile și articole de modă, echipamente de comunicații și media, produse pentru construcții, produse cosmetice, decorațiuni, eco design, aparate și echipamente electrice, echipamente pentru medii explozive, mobilier, dispozitive electronice, aparate pe bază de gaz și componente, unelte manual, echipamente sportive / pentru activități recreative, bijuterii, accesorii de bucătărie / gătit, indicatoare cu laser, ascensoare, brichete, ghirlande luminoase, echipamente de iluminat, echipamente de protecție, instrumente de măsurare, utilaje, echipamente / recipiente sub presiune, jucării, papetărie, articole pirotehnice, transporturi feroviare și ghidate, produse artizanale recreative, deșeuri’, se precizează în comunicat.