China: Dificultățile economice vor duce la scăderea cererii de carne de vită

Cererea de carne de vită în China, al doilea mare consumator mondial, ar urma să scadă pentru al doilea an consecutiv în 2026, încetinirea economiei afectând veniturile gospodăriilor, transmite Bloomberg.

Consumul Chinei în acest an este estimat la 11,17 milioane tone, un declin de 3% față de 2024, iar anul viitor ar urma să se reducă la 11,04 milioane tone, conform unui raport al Serviciului extern de Agricultură (FAS) din cadrul Departamentului american al Agriculturii (USDA).

În trecut motorul de creștere al cererii globale de carne de vită, datorită extinderii clasei de mijloc, China pare acum în scădere de viteză, presiunile economice afectând consumatorii și modificând apetitul țării pentru proteine premium.

Consumatorii vor reduce probabil cheltuielile discreționare, în special la sortimente mai scumpe de carne, și vor opta pentru alternative mai ieftine, cum ar fi carnea de pasăre și de porc. Și eforturile Guvernului de la Beijing de a stopa banchetele oficiale grandioase vor afectat cererea, conform FAS.

Totuși, importurile Chinei de carne de vită în 2026 ar urma să crească ușor, în urma declinului producției interne, după falimentul unor producători, cauzat de pierderile ridicate, se arată în raport.

FAS contribuie la estimările oficiale ale USDA, care previzionează în acest an un consum de carne de vită în China de 11,55 milioane tone.