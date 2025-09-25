China se angajează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035

Președintele chinez Xi Jinping a anunțat personal miercuri noul angajament climatic al țării sale, angajându-se să reducă emisiile de gaz cu efect de seră cu 7 până la 10% până în 2035, relatează AFP.

‘China își va reduce emisiile nete de gaz cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 7 până la 10% față de nivelul maxim’, care nu este cunoscut încă, dar ar putea fi atins anul acesta, a declarat Xi Jinping în cursul unei intervenții video la un summit ONU privind clima.

China nu s-a angajat niciodată până acum la o cifră precisă pe termen scurt sau mediu. Țara și-a stabilit obiectivul neutralității carbonului până în 2060 și a promis până acum că va atinge un vârf înainte de 2030, pe care pare să îl atingă în 2025 datorită amplorii energiei solare și a mașinilor electrice.