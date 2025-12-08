Cluj-Napoca: Emil Boc promite facturi mai mici la termoficare printr-o investiție de 8,5 milioane de euro

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că printr-o investiție de 8,5 milioane de euro din fonduri europene și fonduri proprii, clujenii vor beneficia de facturi mai mici, în urma eficientizării sistemului de termoficare din oraș.

‘Facturi mai mici prin eficientizarea sistemului de termoficare din municipiu. Investiții de 8,5 milioane de euro. Am semnat contractele pentru două noi proiecte cu fonduri europene prin care modernizăm 4,35 km de rețea. Astăzi, 8 decembrie 2025, am semnat două contracte pentru proiectarea și execuția lucrărilor de retehnologizare a procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca – un pas important pentru creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Este vorba despre două proiecte europene – în valoare totală de 8,5 milioane euro – pentru realizarea de insule de energie care să eficientizeze sistemele de termoficare din cartierele Mănăștur și Gheorgheni. Modernizarea rețelei de termoficare înseamnă mai puține pierderi și astfel, facturi mai mici pentru cetățeni’, arată Emil Boc într-o postare pe rețelele de socializare.

Potrivit sursei citate, banii pentru aceste investiții sunt în proporție de 70% din fonduri europene, iar restul de la bugetul local. Lucrările vor fi încheiate la mijlocul anului 2027, termenele fiind de trei luni pentru proiectare și 15 luni pentru execuție.

‘Principalii indicatori: contoare inteligente pentru un control mai bun al consumului; puncte termice modernizate/reabilitate; rețele termice secundare inteligente (de distribuție) modernizate/reabilitate; rețele termice primare inteligente (de transport) modernizate/reabilitate; Lungimea totală a rețelei termice inteligente de termoficare modernizate/reabilitate: 4,35 km’, mai arată primarul Emil Boc.