CNPP: 4.698.070 de pensionari, la finele lunii ianuarie 2026; pensia medie a fost de 2.779 de lei

Un număr de 4.698.070 de pensionari era înregistrat în ianuarie 2026 în România, cu 1.489 mai puțini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.779 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,055 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 531.259 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 720 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.790.295 de persoane, din care 2.163.817 femei, în timp ce pensia medie era de 3.109 de lei.

Pensie anticipată au primit, în ianuarie 2026, un număr de 65.384 de persoane (2.551 de lei pensie medie) și pensie de invaliditate 394.829 de persoane (pensie medie de 1.094 lei), dintre care 45.956 de persoane pentru gradul I de invaliditate (955 lei pensie medie).

În aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 447.469 persoane (1.502 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 93 pensionari (540 de lei, în medie).