CNPP: 881.571 beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari, în aprilie 2026

Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în aprilie 2026, de 881.571 persoane, cu 441 mai puține comparativ cu luna anterioară, dintre care 843.029 erau pensionari din sistemul public, iar 38.542 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 537 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele: Maramureș (630 lei), Hunedoara (602 lei), Cluj (595 lei) și Bistrița-Năsăud (593 lei).

Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 40.033, și în județele Suceava (35.751 pensionari), Iași (31.945), Dolj (30.218), Maramureș (28.778) și Prahova (28.186).

În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 363 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în județele Ilfov (476 lei), Hunedoara (465 lei) și în Sectoarele 5 și 2 ale Capitalei (480 lei, respectiv 438 lei).

Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași (2.972 persoane), urmat de județele Botoșani (2.409), Olt (2.386) și Suceava (2.171).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit ‘Indemnizație socială pentru pensionari’, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.