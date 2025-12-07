CNPP: 883.017 beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari, în octombrie 2025

Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în octombrie 2025, de 883.017 persoane, cu 2.038 mai puține comparativ cu luna anterioară, dintre care 838.394 erau pensionari din sistemul public, iar 44.623 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele: Maramureș (de 627 lei), Hunedoara (602 lei), Bistrița-Năsăud (597 lei), Cluj (594 lei) și Prahova (592 lei).

Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 39.460, și în județele Suceava (35.329 pensionari), Iași (31.567), Dolj (30.076), Maramureș (28.187) și Prahova (28.015).

În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 365 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în județele Ilfov (479 lei), Hunedoara (467 lei) și în Sectoarele 5 și 2 ale Capitalei (446 lei, respectiv 438 lei).

Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași (4.193 persoane), urmat de județele Botoșani (2.650), Olt (2.601) și Suceava (2.522).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit ‘Indemnizație socială pentru pensionari’, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.