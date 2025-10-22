Actualitate

Comerțul cu autovehicule în România, pe un trend crescător în primele opt luni din 2025 (INS)

Afacerile din din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor au crescut, în primele opt luni ale anului curent, atât ca serie brută (+4,8%), cât și ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate (+4,3%), față de intervalul similar din 2024, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, ca serie brută, au fost raportate creșteri în: activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+20,4%), comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (+13%), comerțul cu autovehicule (+3,6%) și comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+1,8%).

În același timp, ca serie ajustată, a fost înregistrat un salt al cifrei de afaceri de 4,3%, de la un an la altul.

Totodată, la nivelul lunii august 2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, ca serie brută, a scăzut cu 1,5%, comparativ cu aceeași lună din anul anterior, ca urmare a activităților din: comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (-4,2%), comerțul cu autovehicule (-1,2%) și comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (-1,1%). Pe de altă parte, activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au crescut cu 5%.

Cifra de afaceri din același tip de comerț, ca serie ajustată, a consemnat o creștere cu 4,5% în august, anul curent, față de august 2024.

Potrivit sursei citate, față de iulie 2025, în august, afacerile din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor s-au diminuat cu 26,4%, ca serie brută, pe fondul rezultatelor negative din comerțul cu autovehicule (-30,1%), activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (-27,9%), comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (-22,1%) și comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (-17,4%).

Pe același trend descendent a fost volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule, ca serie ajustată, respectiv de 7,7%, de la o lună la alta.

