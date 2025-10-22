Comerțul cu autovehicule în România, pe un trend crescător în primele opt luni din 2025 (INS)

Afacerile din din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor au crescut, în primele opt luni ale anului curent, atât ca serie brută (+4,8%), cât și ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate (+4,3%), față de intervalul similar din 2024, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, ca serie brută, au fost raportate creșteri în: activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+20,4%), comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (+13%), comerțul cu autovehicule (+3,6%) și comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+1,8%).

În același timp, ca serie ajustată, a fost înregistrat un salt al cifrei de afaceri de 4,3%, de la un an la altul.

Totodată, la nivelul lunii august 2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, ca serie brută, a scăzut cu 1,5%, comparativ cu aceeași lună din anul anterior, ca urmare a activităților din: comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (-4,2%), comerțul cu autovehicule (-1,2%) și comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (-1,1%). Pe de altă parte, activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au crescut cu 5%.

Cifra de afaceri din același tip de comerț, ca serie ajustată, a consemnat o creștere cu 4,5% în august, anul curent, față de august 2024.

Potrivit sursei citate, față de iulie 2025, în august, afacerile din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor s-au diminuat cu 26,4%, ca serie brută, pe fondul rezultatelor negative din comerțul cu autovehicule (-30,1%), activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (-27,9%), comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (-22,1%) și comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (-17,4%).

Pe același trend descendent a fost volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule, ca serie ajustată, respectiv de 7,7%, de la o lună la alta.