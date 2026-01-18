Comisia Europeană: Acordul comercial UE-Mercosur deschide noi oportunități pentru fermierii români

În urma implementării Acordului comercial UE-Mercosur, actualele taxe vamale, de până la 55%, la produsele agroalimentare UE, vor fi eliminate, ajutând fermierii români să-și majoreze exporturile în blocul comercial sud-american, se arată într-un document publicat pe site-ul Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene (DG TRADE).

În prezent, produsele agroalimentare reprezintă doar 5% din exporturile totale ale UE către Mercosur, din cauza taxelor vamale ridicate și a altor restricții din țările blocului comercial sud-american. Acordul comercial UE-Mercosur va elimina aceste taxe vamale, majorând exporturile de produse agroalimentare în regiune, a precizat DG TRADE, care elaborează și pune în aplicare politicile Comisiei privind comerțul și securitatea economică.

În 2024, valoarea exporturilor de produse agroalimentare românești către Mercosur s-a situat la un milion euro. Actualele taxe vamale, între 27% și 55%, vor fi substanțial reduse, chiar eliminate la unele produse.

Acordul nu va permite imitații ale celor 344 produse alimentare și băuturi protejate din UE, ceea ce va ajuta la vânzarea mai multor produse românești la prețuri ridicate, în condițiile în care prețul de vânzare al produselor protejate de o indicație geografică este de două- trei ori mai ridicat decât al produselor obișnuite. 15 produse românești cu indicație geografică vor fi protejate pe piețele Mercosur.

Cele 15 produse românești incluse în Registrul Indicațiilor Geografice Protejate (IGP) sunt: Magiun de prune Topoloveni, Salam de Sibiu, Telemea de Ibănești, vinurile de Cotești, Cotnari, Dealu Mare, Murfatlar, Odobești, Panciu, Recaș și Târnave, Pălincă, Țuică Zetea de Medieșu Aurit, Vinars Târnave și Vinars Vrancea.

Conform DG TRADE, firmele din România și micile afaceri vor face mai ușor afaceri în țările Mercosur, companiile românești vor putea oferi servicii mai ieftin și mai facil, producătorii români (în special pe segmentul produselor alimentare și industriale) și fermierii pot exporta mai mult, iar delicatesele românești vor putea fi vândute în cantități mai mari și la prețuri ridicate.

Acordul va elimina taxele vamale la 91% din toate produsele, ceea ce va fi în beneficiul tuturor exportatorilor din România. Comerțul total dintre România și Mercosur se ridică la 711 milioane euro.

În sectorul echipamentelor de transport, valoarea exporturilor în 2024 se ridica la 76 milioane euro. Taxele vamale de 35% în acest domeniu vor fi eliminate pentru majoritatea produselor.

La ”mașini și echipamente electrice”, valoarea exporturilor în 2024 se ridica la 111 milioane euro. Taxele vamale de 20% în acest domeniu vor fi eliminate pentru majoritatea produselor.

La ”țesături textile” și ”fier, oțel și produse metalice”, valoarea exporturilor în 2024 se ridica la 10 milioane euro și, respectiv, 21 milioane euro, iar taxele vamale de în aceste domenii vor fi eliminate complet.

Acordul UE – Mercosur va oferi mai multe oportunități pentru micile afaceri, reducând costurile prin eliminarea taxelor vamale și simplificarea procedurilor vamale, atenuarea poverii administrative, făcând mai ușoară certificarea produselor pentru vânzarea pe plan local și oferirea unor șanse mai bune la licitațiile pentru contractele publice prin îmbunătățirea accesului la informații. În plus, va fi acordat un ajutor suplimentar printr-un program dedicat: ”Coordonatori pentru Afaceri Mici” și sunt deschis noi posibilități prin informații ușor accesibile online despre cum se pot face afaceri cu țările Mercosur.

Sâmbătă, Uniunea Europeană și Mercosur au sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.

Acordul a fost negociat încă din 1999 între Uniunea Europeană și țările fondatoare Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay). Majoritatea statelor europene l-au susținut recent, în pofida opoziției mai multor țări, inclusiv a Franței.

Mercosur este piața comună sudică – un bloc comercial sud-american înființat în 1991. Membrii săi cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele țărilor Mercosur. Împreună, țările Mercosur formează a 6-a economie ca mărime din lume, cu o populație totală de 270 de milioane locuitori.