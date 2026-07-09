Comisia Europeană atenționează România în legătură cu restricțiile privind serviciile de construcții și instalații cu impact energetic

Comisia Europeană a informat miercuri că a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere României, Bulgariei, Cehiei, Spaniei, Croației, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Poloniei și Slovaciei pentru că au impus regimuri restrictive obligatorii de autorizare sau de certificare pentru serviciile de construcții și instalații cu impact energetic.

O procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Franței din motive similare este deja în curs de desfășurare.

Într-un comunicat de presă, Executivul comunitar a precizat că aceste cazuri abordează obstacolele din calea instalării de echipamente pentru energie din surse regenerabile, create de cerințele în materie de autorizare și de alte cerințe similare. Aceste cerințe complică activitatea instalatorilor de echipamente de energie din surse regenerabile și a furnizorilor de instalații de eficiență energetică în întreaga UE.

Se pot utiliza măsuri mai puțin restrictive – cum ar fi controalele ex post – pentru a asigura calitatea acestor servicii de instalare mai degrabă decât pentru a restricționa accesul pe piață prin impunerea unor regimuri obligatorii de certificare sau a unor cerințe de înregistrare. În plus, Comisia a identificat cazuri în Bulgaria, Cipru, Ungaria, Letonia și Spania, unde se impun cerințe și mai ample în materie de atestare și înregistrare pentru construcții.

Astfel de dispoziții naționale care impun autorizarea sau certificarea și obligațiile asociate conduc la fragmentarea pieței, îngreunează accesul la aceste activități și limitează posibilitățile de alegere ale consumatorilor și disponibilitatea acestor servicii.

Deciziile se încadrează în eforturile Comisiei de a elimina barierele de pe piața unică în 11 domenii prioritare, astfel cum s-a anunțat în comunicarea intitulată ‘Un cadru de reglementare al UE mai simplu, mai clar și mai bine aplicat’.

Această acțiune se aliniază la abordarea ‘O Europă, o piață’ anunțată de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și urmărește să îmbunătățească integrarea pieței unice în domeniul serviciilor de construcții și instalații legate de tranziția verde.

Comisia consideră că aceste măsuri încalcă Directiva privind serviciile (Directiva 2006/123/CE) prin impunerea unor cerințe nejustificate în contextul stabilirii și furnizării de servicii transfrontaliere. În plus, cu titlu subsidiar, măsurile încalcă principiul proporționalității garantat de articolul 49 și de articolul 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită avize motivate.