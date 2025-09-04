Comisia Europeană propune spre adoptare acorduri comerciale cu Mercosur și Mexic

Comisia Europeană a prezentat, miercuri, Consiliului propunerile sale pentru semnarea și încheierea Acordului de parteneriat UE-Mercosur (APEM) și a Acordului global modernizat UE-Mexic (AMG), informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Aceste parteneriate vor crea oportunități de export în valoare de miliarde de euro pentru întreprinderile din UE de toate dimensiunile, vor contribui la creșterea economică și la competitivitate, vor sprijini sute de mii de locuri de muncă europene și vor promova interesele și valorile UE. Acestea vor consolida lanțurile valorice și vor ajuta UE să își extindă gama de surse fiabile pentru factorii de producție și materiile prime critice.

‘Dacă analizăm faptele, acest acord este echilibrat pentru sectorul agroalimentar al UE. Importurile vor fi limitate, iar interesele fermierilor noștri vor fi protejate cu atenție. Produsele sensibile vor fi introduse numai prin intermediul unor contingente calibrate, care vor fi introduse treptat pe parcursul mai multor ani. Clauza noastră de salvgardare oferă o plasă de siguranță suplimentară pentru fermierii din UE pe care vom continua să îi sprijinim, așa cum am făcut întotdeauna în cazul perturbărilor pieței. Promovarea reciprocității și alinierea standardelor noastre de producție este, de asemenea, un principiu foarte important pentru mine. De asemenea, să nu uităm de producătorii noștri, în special din sectorul băuturilor spirtoase, al vinului și al produselor lactate, care vor avea un acces privilegiat la o piață de aproximativ 270 de milioane de consumatori’, a declarat comisarul pentru agricultură și sectorul alimentar, Christophe Hansen.

Acordul cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay (Acordul de parteneriat UE-Mercosur) va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume, acoperind o piață de peste 700 de milioane de consumatori. Întreprinderile din UE se vor bucura de avantajul primului venit, beneficiind de tarife mai mici într-o regiune în care majoritatea celorlalte țări se confruntă cu tarife ridicate și cu alte bariere în calea comerțului.

Se estimează că acordul poate crește exporturile anuale ale UE către Mercosur cu până la 39% (49 de miliarde euro), sprijinind peste 440.000 de locuri de muncă în întreaga Europă. Aceasta va reduce taxele Mercosur adesea prohibitive pentru exporturile UE, inclusiv pentru produsele industriale esențiale, cum ar fi autoturismele (în prezent 35 %), utilajele (14-20 %) și produsele farmaceutice (până la 14 %).

Acordul va facilita investițiile întreprinderilor din UE în lanțurile de aprovizionare esențiale, inclusiv pentru materiile prime critice și bunurile conexe, toate cu un nivel ridicat de protecție a mediului și a muncii. Acest lucru poate juca un rol esențial în promovarea transformărilor economice verzi și digitale ale ambelor regiuni, asigurând în același timp lanțuri de aprovizionare previzibile și stabile.

Se preconizează că exporturile agroalimentare ale UE către Mercosur vor crește cu aproape 50%, deoarece acordul reduce tarifele ridicate pentru principalele produse agroalimentare ale UE, în special vin și băuturi spirtoase (până la 35%), ciocolată (20%) și ulei de măsline (10%). Acordul va sprijini, de asemenea, creșterea exporturilor de produse agroalimentare tradiționale și de înaltă calitate ale UE. De asemenea, va pune capăt concurenței neloiale din partea produselor Mercosur care imită produse autentice din UE prin protejarea a 344 de indicații geografice ale UE.

Acordul oferă o protecție deplină și cuprinzătoare pentru toate sensibilitățile UE în sectorul agricol. În primul rând, limitează importurile agroalimentare preferențiale din Mercosur la o fracțiune din producția UE (de exemplu, 1,5% pentru carnea de vită și 1,3% pentru carnea de pasăre). În al doilea rând, aceasta stabilește garanții solide care protejează produsele europene sensibile împotriva oricărei creșteri dăunătoare a importurilor din Mercosur. În acest sens, Comisia propune completarea acordului cu un act juridic care să operaționalizeze capitolul privind garanțiile bilaterale din APEM.

Noul acord va sprijini în continuare creșterea economică și va stimula competitivitatea de ambele părți. Mexicul este unul dintre cei mai longevivi parteneri comerciali ai UE și al doilea cel mai mare partener comercial din America Latină, acordul inițial datând din 2000. UE exportă anual în Mexic bunuri și servicii în valoare de peste 70 de miliarde euro în cadrul acordului comercial existent, sprijinind peste 630.000 de locuri de muncă din UE.

Mexicul este o țară importatoare netă de alimente și, prin urmare, acordul va aduce beneficii importante exportatorilor de produse agricole din UE. Acordul modernizat UE-Mexic va elimina tarifele prohibitive rămase pentru exporturile agroalimentare ale UE către Mexic, cum ar fi brânza, carnea de pasăre, carnea de porc, pastele făinoase, merele, gemurile, precum și ciocolata și vinul. Eliminarea acestor tarife, care în prezent se ridică la 100% pentru anumite exporturi ale UE, va face ca produsele agricole din UE să fie mult mai competitive în Mexic. În plus, procedurile mai simple vor permite exportatorilor de produse agroalimentare să își vândă mai rapid produsele pe piața mexicană. Acordul extinde, de asemenea, protecția împotriva imitației la 568 de produse alimentare și băuturi tradiționale europene de înaltă calitate (indicații geografice).

Acordul modernizat va oferi un acces extrem de important la materiile prime critice, aducând astfel beneficii industriilor strategice din Europa, Mexicul fiind un furnizor de vârf de fluor (utilizat într-o gamă largă de procese chimice, siderurgice și ceramice), bismut (utilizat pentru produse farmaceutice și cosmetice) și antimoniu (utilizat, de exemplu, ignifug, baterii cu plumb-acid, sticlă și ceramică).

APEM și AGMM necesită aprobarea separată a Parlamentului European și a statelor membre înainte ca fiecare dintre acestea să poată intra în vigoare.