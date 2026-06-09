Comisia Europeană solicită ca normele privind egalitatea de remunerare să devină o realitate în întreaga UE

Termenul-limită pentru transpunerea Directivei privind transparența salarială în întreaga UE a fost atins la 7 iunie, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Tratatele UE prevăd în mod clar că munca egală merită o remunerație egală, indiferent dacă este prestată de o femeie sau de un bărbat. În plus, aproape nouă din zece europeni sunt de acord că este inacceptabil ca femeile să fie plătite mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă. Cu toate acestea, diferența de remunerare între femei și bărbați persistă în întreaga Uniune, cele mai recente date Eurostat arătând că, în medie, câștigurile salariale orare brute ale femeilor au fost cu 11,1% mai mici decât cele ale bărbaților din UE. Acest lucru este cauzat de o gamă complexă de factori, cum ar fi subevaluarea rolurilor ocupate în mod tradițional de femei și stereotipurile de gen care au un impact asupra educației, angajării, promovării și salariilor.

În vigoare din 2023, Directiva privind transparența salarială contribuie la concretizarea dreptului la egalitatea de remunerare. Directiva ajută angajatorii să evalueze dacă structurile lor de remunerare respectă în practică principiul egalității de remunerare și sprijină lucrătorii prin stabilirea unui cadru clar pentru aplicarea conceptului de ‘muncă de aceeași valoare’ pe baza unor criterii care includ competențele, efortul, responsabilitatea și condițiile de muncă. În plus, aceasta va ajuta angajatorii să atragă și să păstreze talentele prin stabilirea unor practici de remunerare mai clare și mai echitabile. Transparența salarială va capacita lucrătorii și va contribui la combaterea discriminării, oferind în același timp întreprinderilor europene un avantaj competitiv.

De la etapele de pregătire a propunerii, Comisia a colaborat îndeaproape cu statele membre și cu principalele părți interesate pentru a promova egalitatea de remunerare. După adoptarea propunerii în 2023, Comisia a sprijinit punerea în aplicare a directivei cu peste 3,8 milioane euro dedicate în cadrul programului ‘Cetățeni, egalitate, drepturi și valori’ (CEDV) pentru a sprijini măsurile de transparență salarială în statele membre, precum și cu încă 5 milioane euro în cadrul cererii de propuneri pentru promovarea egalității de gen, recent închisă în 2026.

Comisia va continua să sprijine autoritățile naționale, întreprinderile și lucrătorii pentru ca egalitatea de remunerare să devină o realitate în întreaga Uniune.