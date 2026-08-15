Pîslaru: Negocierea pe Jalonul 119a cu Comisia Europeană a însemnat o reducere de zece ori a penalității

Negocierea pe Jalonul 119a (privind reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic, n.r.) cu Comisia Europeană a însemnat o reducere de zece ori a penalității, având în vedere că 25% din jalon a fost deja îndeplinit, a declarat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, într-un briefing susținut, vineri, la Guvern.

‘Guvernul Bolojan a anticipat discuțiile cu privire la închiderea capacității rămase pe Jalonul 119a, de 710 megawați. De pe vremea ministrului Burduja s-a inițiat un studiu de adecvanță comandat de Transelectrica pentru a fundamenta nevoia de a păstra grupurile importante de cărbune de la Turceni și Rovinari, cele care au rămas. În același timp, am negociat personal pentru Craiova și Govora. Discutăm de alimentarea populației și a unor agenți economici importanți, în lipsa finalizării investițiilor pe gaz, care trebuiau finalizate, pentru că nu poți să închizi acele capacități mai ales în timpul iernii, că ai rămâne complet descoperit. Toate aceste lucruri fuseseră deja notificate Comisiei. Negocierea a constat în diminuarea considerabilă a penalității, pentru că Jalonul 119a face parte dintr-o reformă mai largă, care deja a fost în bună parte îndeplinită. Și, atunci, să treci de la un coeficient de cinci ori la un coeficient de 0,5 înseamnă o reducere de zece ori a penalității. Având în vedere că 25% din Jalon a fost deja îndeplinit, cu cei 3.000 de megawați de regenerabile făcuți, ne-ar fi dus la o penalitate de ordinul milioanelor sau zecilor de milioane’, a explicat ministrul.

El consideră că amendamentele adoptate în Parlament la legislația privind decarbonizarea riscă să blocheze implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și să conducă la pierderea unor fonduri europene de miliarde de euro.

‘Inițiativa din Parlament cu acel amendament populist în care ni se interzicea să mai închidem centrale nu a avut niciun fel de fundament, în sensul că nu exista niciun pericol iminent să închidem urgent. Tot ceea a putut să facă este să determine un risc de reversibilitate pe care Comisia Europeană l-a confirmat pe Jalonul 114 (privind decarbonizarea, n.r.) din Cererea de Plată nr. 2 și să ne creeze probleme astfel încât să trebuiască să trimitem o notificare la Administrația Prezidențială, președintelui țării, pentru a cere ca să nu fie promulgat acel amendament’, a spus Pîslaru.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic în care a fost introdus un amendament al PSD potrivit căruia scoaterea treptată din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare.

Proiectul a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz.