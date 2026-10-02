Consiliul Concurenței: Intrarea noilor acționari în AnimaWings nu intră sub incidența Legii concurenței

Consiliul Concurenței a analizat operațiunea prin care BT Asset Management SAI SA, Winners Holding Investments SRL și Evergent Investments SA intenționau să intre în acționariatul AnimaWings Aviation SA și a constatat că nu intră sub incidența Legii concurenței, a anunțat vineri instituția.

Analiza autorității de concurență a arătat că, în urma operațiunii, nu s-ar fi produs o modificare de durată a controlului asupra Anima Wings Aviation S.A.

Concluziile Consiliului Concurenței au fost comunicate reprezentanților părților implicate la sfârșitul lunii iulie 2026.

Potrivit legislației în domeniul concurenței, o operațiune reprezintă o concentrare economică și trebuie autorizată de autoritatea de concurență atunci când, în urma unei tranzacții, se produce o modificare de durată a controlului asupra uneia sau mai multor companii.

‘Controlul reprezintă posibilitatea de a exercita o influență decisivă asupra activității unei companii, de exemplu asupra deciziilor sale strategice sau comerciale. Prin urmare, simpla intrare a unor noi acționari în capitalul unei companii nu reprezintă, în sine, o concentrare economică, dacă aceștia nu dobândesc posibilitatea de a exercita o astfel de influență’, au transmis reprezentanții Consiliului Concurenței.

AnimaWings Aviation SA, parte a Memento Group, este o companie aeriană românească specializată în transportul aerian de pasageri, BT Asset Management SAI SA, parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, este o societate de administrare a investițiilor, iar Winners Holding Investments SRL desfășoară activități de investiții.

Evergent Investments SA este o societate de investiții listată la Bursa de Valori București, având ca activitate principală realizarea de investiții financiare.

Banca Transilvania a transmis vineri că tranzacția anunțată în luna aprilie 2026, prin care BT Asset Management SAI SA (BTAM) intenționa să intre în acționariatul AnimaWings SA, nu s-a concretizat. ‘BT Asset Management nu a fost și nu este acționar al companiei aeriene’, se arată într-un comunicat al Băncii Transilvania.

‘Referitor la tranzacția anunțată în luna aprilie 2026, care viza o posibilă intrare a BT Asset Management SAI SA (BTAM) în acționariatul AnimaWings (Anima Wings SA), și în contextul depunerii de către compania aeriană a cererii pentru intrarea în insolvență, BTAM precizează că tranzacția nu s-a concretizat. Prin urmare, BT Asset Management nu a fost și nu este acționar al AnimaWings. Anunțul făcut în luna aprilie arăta interesul pentru un parteneriat și posibilitatea de a sprijini dezvoltarea unui proiect antreprenorial românesc, care să contribuie la creșterea conectivității României. Deși această tranzacție nu s-a concretizat, BT Asset Management își menține direcția de a identifica și susține companii și proiecte cu potențial în economie’, se menționează în comunicatul băncii.

Compania aeriană AnimaWings a suspendat joi toate zborurile, după ce miercuri a anunțat inițierea procedurii de reorganizare judiciară pentru protejarea și continuarea activității.

‘Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora’, au transmis joi reprezentanții AnimaWings.

Compania a anunțat miercuri seara că a inițiat procedura de reorganizare judiciară, cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă.

AnimaWings preciza că problemele tehnice repetate întâmpinate la nivelul flotei au generat efecte succesive asupra disponibilității aeronavelor și, implicit, asupra activității operaționale, comerciale și financiare.

‘Decizia vine după o perioadă în care problemele tehnice repetate întâmpinate la nivelul flotei au generat efecte succesive asupra disponibilității aeronavelor și, implicit, asupra activității operaționale, comerciale și financiare a companiei. Acestora li s-au adăugat presiunile unui context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită și creșterea costurilor asociate petrolului, care continuă să exercite presiune asupra costurilor de operare din industria aviatică la nivel mondial’, a precizat compania într-un comunicat.

În acest context, reprezentanții companiei au susținut că structura financiară actuală a AnimaWings este temporar blocată, iar accesarea protecției oferite de reorganizarea judiciară creează cadrul necesar pentru restructurarea obligațiilor și continuarea activității companiei.

‘Ca urmare a capacității temporar reduse, în următoarele zile sunt posibile modificări ale programului, inclusiv reprogramarea sau anularea punctuală a unor zboruri. Pasagerii afectați vor fi informați direct, prin datele de contact asociate rezervărilor. Pentru zborurile care nu vor mai putea fi operate, compania va pune la dispoziție soluțiile aplicabile fiecărei situații, inclusiv posibilitatea rambursării sau, acolo unde este posibil, soluții alternative de călătorie’, se mai arată în comunicat.

De asemenea, compania va lucra, în cadrul oferit de procedura de reorganizare judiciară, la stabilizarea structurii financiare, restructurarea obligațiilor și identificarea soluțiilor operaționale și comerciale necesare pentru continuarea activității.