Ministrul Nazare, despre întâlnirile cu investitori în SUA: Președintele a transmis un mesaj de încredere privind traiectoria și credibilitatea României

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de încredere către investitorii instituționali foarte importanți pentru România în privința traiectoriei și credibilității României în perioada următoare, a declarat marți, la New York, pe marginea Adunării Generale a ONU, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Am avut o serie de întâlniri, inclusiv la sediul JP Morgan, cu investitori instituționali foarte importanți pentru România, pentru că dețin în portofoliu un volum important de datorie publică, titluri românești, și cred că președintele a transmis un mesaj de încredere către acești investitori în privința traiectoriei și credibilității României în perioada următoare. Era foarte important să avem o astfel de întâlnire acum, într-o perioadă de turbulență politică acasă, pentru a transmite mesaje de încredere investitorilor pe care noi ne bazăm foarte mult. Cred că a fost o întâlnire foarte bună’, a declarat ministrul interimar într-un briefing pentru jurnaliștii români.

El a explicat că autoritățile române au avut întâlniri cu reprezentanți ai acestor investitori și la București, și la Viena, iar ‘această întâlnire completează seria de acțiuni pe care o desfășurăm în acest moment pentru a transmite piețelor că situația din România în acest moment, în privința finanțelor publice, în privința lucrului pentru bugetul pe 2027 este sub control. Este foarte important să transmitem aceste mesaje de la toate nivelele, astfel încât să avem o situație stabilă’.

Alexandru Nazare a spus că ‘există o îngrijorare justificată a tuturor investitorilor, atâta timp cât România nu are încă un guvern învestit’ și că acest lucru este ‘un lucru de la sine înțeles’. El a atras pe de altă parte atenția și asupra faptului că execuția bugetară în această perioadă a fost foarte bună, potrivit evaluării sale.

‘Practic avem un ecart de 26-28 de miliarde la deficit față de anul trecut, am ținut deficitul bugetar sub control, nu a existat vreun derapaj, iar acest lucru practic a transmis un mesaj foarte bun nu doar pentru investitori, cât și pentru agențiile de rating. Deci, atâta timp cât nu există un derapaj, lucrurile pot fi încă ținute sub control, dar avem nevoie, bineînțeles, de un buget credibil pentru anul 2027, care să fie elaborat cât mai curând’, a pledat el.

El a explicat că s-a încercat rând pe rând rezolvarea problemelor cauzate de întârzierea unei rectificări bugetare, necesară în special în sistemul sanitar.

‘Am făcut tot posibilul să găsim soluțiile prin care să închidem aceste probleme. Ați văzut că am făcut retrimestrializarea în zona de sănătate și practic aceasta aduce o gură de aer foarte bună, care acoperă nevoia de cheltuială până în octombrie inclusiv, cred. Problemele în zona de ambulanțe se vor rezolva prin redirecționarea unor fonduri pe care o va face Ministerul Sănătății. Am făcut inclusiv o plată în avans pentru subvențiile în zona de energie, pentru compensările în zona de energie de aproape un miliard, deci, punctual, am încercat să rezolvăm toate problemele care ard și vom face acest lucru în continuare’, a spus ministrul interimar de finanțe.

Pe de altă parte, a subliniat el, ‘e foarte important ca în perioada următoare, odată ce avem un guvern învestit, să facem rectificarea și să începem să lucrăm pentru bugetul anului 2027’.

Alexandru Nazare nu a dorit să comenteze posibilitatea ca nici noul premier desemnat, Siegfried Mureșan, să nu reușească să formeze guvernul și ca rectificarea să treacă prin parlament ca proiect de lege.

‘Nu vreau să deschid discuția despre această posibilitate. Sper ca în perioada următoare, cât mai curând, fie guvernul Siegfried Mureșan să fie investit, fie România să aibă un guvern plin, pentru că sunt foarte multe probleme și avem restanțe de rezolvat pe final de an’, a spus Nazare.

Întrebat ce semnal trimite pentru S&P prelungirea crizei din România înainte de evaluarea pe care agenția de rating urmează să o efectueze în octombrie, Nazare a recunoscut că ‘nu e un lucru care să fie evaluat pozitiv de agenții’.

‘Toate agențiile și investitorii își doresc să închidem criza politică cât mai repede. (…) În acest moment, noi încă nu am găzduit vizita experților de la S&P. În timp ce vorbesc cu dumneavoastră, acasă au loc discuții în minister, de coordonare, în cadrul cărora pregătim foarte serios discuțiile pe care le vom avea joi și vineri. Deci ar fi prematur să spunem că acest eveniment ar atrage după sine un downgrade’, a precizat Alexandru Nazare.

El a recunoscut că pericolul există, dar că se încearcă ținerea lui sub control, așa cum s-a întâmplat și cu evaluările Fitch și Moody’s. ‘Dar, bineînțeles, sunt aceste așteptări legate de viitor, de comportamentul României următorii ani, iar la această așteptare trebuie să răspundem’, a mai spus ministrul.