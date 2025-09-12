Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 17,226 miliarde euro în primele șapte luni

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 17,226 miliarde euro în perioada ianuarie-iulie 2025, în creștere cu 17,25% comparativ cu 14,691 miliarde euro în perioada similară din 2024, informează Banca Națională a României (BNR) printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în structura acestuia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,942 miliarde euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 330 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 96 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 827 milioane euro.

În primele șapte luni ale acestui an, investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 4,269 miliarde euro (comparativ cu 3,244 miliarde euro în perioada ianuarie – iulie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 2,339 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,93 miliarde euro.

Datoria externă totală a crescut în perioada menționată cu 15,264 miliarde euro euro, până la 220,157 miliarde euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 171,099 miliarde euro la 31 iulie 2025 (77,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 10,4% față de 31 decembrie 2024, iar datoria externă pe termen scurt a ajuns la 49,058 miliarde euro (22,3% din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,7% față de 31 decembrie 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6% în perioada ianuarie – iulie 2025, comparativ cu 19,6% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2025 a fost de 5,6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2025 a fost de 100,4%, comparativ cu 99,1% la 31 decembrie 2024.