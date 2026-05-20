BNR anticipează că rata anuală a inflației va coborî la 2,7% la sfârșitul trimestrului I din 2028

Banca Națională a României anticipează că rata anuală a inflației se va situa la 5,5% la sfârșitul anului curent, la 2,9% la finele anului 2027 și la 2,7% în luna martie 2028, conform Raportului trimestrial asupra inflației, ediția din mai 2026.

‘Scenariul macroeconomic de bază este grevat de incertitudini excepționale, fiind condiționat în mod esențial de ipotezele privind evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și de amploarea perturbărilor în oferta de energie asociate acestuia. Dată fiind traiectoria cotațiilor futures ale petrolului, proiecția actualizată indică majorarea ratei anuale a inflației IPC până la 10,3% în luna iunie 2026. În trimestrul III, dinamica IPC este anticipată să înregistreze o corecție amplă, de circa 4,6 puncte procentuale, determinată de eliminarea din baza de calcul a majorărilor de prețuri din iulie-august 2025. Acestora li se adaugă o detensionare preconizată a piețelor globale ale energiei, precum și persistența unui deficit de cerere agregată pe plan intern. În acest context, și în măsura confirmării acestor evoluții, nu este exclusă apariția unor prime ajustări descendente ale anticipațiilor inflaționiste ale agenților economici, ceea ce ar putea contribui suplimentar la consolidarea procesului de dezinflație’, se arată în document.

Potrivit BNR, pe restul intervalului proiecției, rata inflației este anticipată să se reducă gradual, în principal sub impactul dezinflaționist al procesului de consolidare fiscală.

‘Acest efect este susținut, în măsura materializării ipotezelor de bază, și de normalizarea treptată a condițiilor pe piețele externe și de disiparea influențelor asociate șocurilor anterioare. În aceste condiții, presiuni inflaționiste semnificative sunt vizibile și la nivelul inflației de bază, care sunt anticipate a se disipa pe parcursul intervalului de proiecție, aceasta atingând nivelul de 4,8% în luna decembrie anul curent, 2,5% în luna decembrie 2027 și 2,2% la orizontul prognozei, luna martie 2028. Ca urmare, rata anuală a inflației IPC este proiectată la 5,5% la sfârșitul anului curent, la 2,9% la finele anului 2027 și la 2,7% în luna martie 2028. Sub impactul reconfigurării contextului economic global, dinamica anuală a IPC este proiectată la valori mai ridicate decât cele publicate în Raportul asupra inflației anterior până la mijlocul anului 2027. Pentru finele anului curent se anticipează o valoare mai ridicată cu 1,6 puncte procentuale, prognoza pentru luna decembrie 2027 fiind, însă, similară celei precedente. Escaladarea tensiunilor geopolitice readuce în prim plan riscuri în sens ascendent la adresa traiectoriei inflației IPC, tabloul macroeconomic din prezent fiind dominat de riscuri de tip stagflaționist’, menționează Raportul.

Pe plan extern, criza energetică ar putea fi amplificată de prelungirea restricționării traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. În același timp, dificultățile de aprovizionare generate de atacuri asupra infrastructurii critice se extind și asupra altor materii prime strategice. Pe plan intern, menținerea tensiunilor pe piețele energetice internaționale ar putea conduce la un șoc inflaționist.