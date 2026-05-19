BNR a revizuit în creștere, la 5,5%, prognoza de inflație pentru finalul acestui an

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate marți de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

”La prognoză avem două lucruri pe care trebuie să vi le spunem. Vedeți, la creșterea economică, cu datele de acum două săptămâni, când s-a realizat materialul, raportul asupra inflației din mai, avem la nivelul Uniunii Europene o creștere semnificativ mai mică în 2027. L-am citit azi dimineață pe comisarul pentru Economie, care spune că vor fi din nou revizuiri în sensul scăderii prognozei de creștere economică pentru acest an. Iar în ceea ce privește inflația, aceasta este mai mare. Tot el spunea ieri, eu l-am citit azi dimineață, că va revizui și cifra de inflație. Deci probabil nu va fi 2,7%, poate că va fi 3% sau peste 3%. De fapt, și în America a apărut acum două zile cifra de inflație de 3,8%, iar în Marea Britanie, 3%. Deci impactul inflației Ormuz este destul de mare. Aceasta este prognoza noastră refăcută și discutată în mai multe ședințe ale Comitetului de Politică Monetară. Avem ușoare presiuni inflaționiste, care au fost amplificate. Am avut chiar o reținere să apară în comunicatul nostru de acum câteva zile, dar spunem adevărul. S-a amplificat ideea că Banca Națională prognozează creșterea inflației, când, de fapt, fraza următoare era clară: inflația scade la jumătate, de la aproape 11% la aproximativ 5%. Faptul că va crește în mai și iunie cu 0,1 – 0,3 puncte procentuale s-a amplificat la nivelul societății. Va crește până prin iulie, probabil până la 11%, dar creșterile sunt mici, pentru că apoi, în iulie, august și septembrie, vom avea deja o inflație de aproximativ 6%, iar spre sfârșitul anului, 5% și ceva”, a declarat Mugur Isărescu, într-o conferință de presă.

El a menționat că prognoza se bazează pe datele disponibile în prezent. De asemenea, guvernatorul BNR a precizat că proiecțiile sunt strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, respectiv existența unui guvern.

”Este posibil ca și în Europa inflația să crească, nu neapărat la 5,5%. În sfârșit, s-ar putea să nu mai fim în toamnă campioni la inflație. Ne dorim acest lucru, dar nu depinde numai de noi”, a transmis Isărescu.

Guvernatorul Băncii Naționale a României a susținut marți o conferință de presă pentru prezentarea noului Raport trimestrial asupra inflației.