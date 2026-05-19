Isărescu: Nu am ținut artificial cursul. Intervențiile BNR au fost mult mai mici decât anul trecut

Banca Națională a României nu a menținut artificial cursul valutar, iar evoluția rezervelor internaționale confirmă acest lucru, a declarat marți guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, subliniind că intervențiile recente pe piață au fost ‘mult, mult mai mici’ decât în urmă cu un an.

Guvernatorul a explicat că rezervele internaționale au crescut cu 40 de miliarde de euro în ultimii cinci ani, practic dublându-se, ceea ce ar fi fost imposibil dacă banca centrală ar fi vândut cantități mari de valută pentru a menține artificial cursul.

‘Noi nu am ținut cursul artificial și asta se vede din evoluția rezervelor. Ar fi trebuit să fi vândut cantități mari de valută ca să fi ținut cursul jos artificial și atunci cum ar mai fi crescut rezervele internaționale? Au crescut cu 40 de miliarde de euro în ultimii cinci ani. 40 de miliarde de euro, adică s-au dublat. Ce înseamnă acest lucru? Am intervenit pe piață, dar în principal cumpărând valută și evitând ca leul să se aprecieze’, a afirmat Isărescu.

Potrivit acestuia, o parte importantă a acestor operațiuni a vizat achiziția de valută de la Ministerul Finanțelor, pentru a evita fluctuații puternice ale cursului generate de vânzări masive pe o piață valutară relativ redusă ca dimensiune. În lipsa acestor operațiuni, cursul s-ar fi apreciat puternic, apropiindu-se, potrivit unei estimări contrafactuale, de nivelul de 4,4 lei/euro.

Isărescu a subliniat că intervențiile din prezent sunt semnificativ mai reduse decât în perioada aprilie-mai a anului trecut și că, în opinia BNR, cursul pare să fi ajuns la un nivel de echilibru pe piață.

‘Spre deosebire de aprilie-mai anul trecut, intervențiile noastre au fost mult mai mici acum. Mult, mult mai mici. Pot să pun și trei de mult: mult, mult, mult mai mici decât au fost anul trecut, iar cursul se pare că și-a găsit un nivel de echilibru. Posibil să fie aici. Piețele pot să greșească și ele’, a spus el.

Guvernatorul a arătat că România își poate permite o flexibilitate mai mare a cursului, în condițiile în care rezervele sunt la un nivel adecvat, însă evoluția viitoare depinde de stabilitatea politică și de continuarea corecției fiscale.

‘Piețele sunt foarte sensibile la ambii factori: stabilitatea politică, să avem cât mai repede un guvern, și continuarea corecției fiscale. Și atenție, mai spun ceva ca să se rețină: de multe ori nu numai faptele strică, ci și vorbele. Sunt momente, în istoria cel puțin financiară, când vorbele sunt mai tari. Vorbele spuse aiurea sau în momente nepotrivite’, a explicat Isărescu.

Acesta a adăugat că deprecierea monedei se transmite rapid în prețuri, respectiv o treime, în timp ce aprecierea este mult mai puțin vizibilă.