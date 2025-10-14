Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit în creștere la 18,789 miliarde euro, în primele opt luni

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 18,789 miliarde euro în perioada ianuarie-august 2025, în creștere cu 4,38% comparativ cu 18,001 miliarde euro în perioada similară din 2024, informează Banca Națională a României (BNR) printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în structura acestuia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 960 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 594 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 45 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 377 milioane euro.

În primele opt luni ale acestui an, investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 4,685 miliarde euro (comparativ cu 4,224 miliarde euro în perioada ianuarie – august 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 3,251 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,434 miliarde euro.

Datoria externă totală a crescut în perioada menționată cu 18,807 miliarde euro, până la 222,317 miliarde euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 172,852 miliarde euro la 31 august 2025 (77,8% din totalul datoriei externe), în creștere cu 10,5% față de 31 decembrie 2024, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2025 nivelul de 49,465 miliarde euro (22,2% din totalul datoriei externe), în creștere cu 4,9% față de 31 decembrie 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,8% în perioada ianuarie – august 2025, comparativ cu 21,5% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2025 a fost de 5,9 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2025 a fost de 102,6%, comparativ cu 103,6% la 31 decembrie 2024.