Costin Băcilă, Maguay: „Digitalizarea nu mai reprezintă un moft”

Criza politică, incertitudinea economică și deficitul de forță de muncă îi determină pe antreprenorii români să caute soluții rapide pentru protejarea și dezvoltarea afacerilor. Peste 200 de oameni de afaceri din întreaga țară s-au reunit la Ploiești pentru a discuta provocările actuale și strategiile prin care companiile pot deveni mai profitabile, își pot păstra angajații și se pot adapta transformării digitale.

Evenimentul, organizat de Antena 3 CNN și IMM România, a adus la aceeași masă antreprenori, experți și reprezentanți ai instituțiilor publice, într-un context economic și politic considerat unul dintre cele mai dificile din ultimii ani.

Unul dintre subiectele centrale ale dezbaterilor a fost transformarea digitală a companiilor și necesitatea investițiilor în tehnologie, infrastructură și securitate.

„Digitalizarea nu mai reprezintă un moft, ci reprezintă realmente sistemul nervos al unei companii și este foarte bine că participăm la acest eveniment, astfel încât să putem transmite către antreprenori, către autoritățile publice că este momentul să ia foarte în serios investiția în infrastructură, investiția în oamenii care să deservească infrastructura și aplicațiile software care sunt deja de neînlocuit în ceea ce privește operarea de zi cu zi”, a declarat Costin Băcilă, Business Development Manager Maguay.

Potrivit acestuia, competitivitatea companiilor depinde tot mai mult de capacitatea de a integra tehnologia în activitatea curentă și de a dezvolta echipe capabile să gestioneze noile sisteme digitale.