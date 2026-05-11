Crin Antonescu nu crede în ”parada” PNL care a anunţat că va trece în Opoziţie: Vor să pună o presiune maximă asupra lui Nicuşor Dan

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a declarat că Ilie Bolojan şi echipa lui vor să pună presiune maximă pe preşedintele Nicuşor Dan, pentru că ”ştiu foarte bine că le este necesar să rămână la putere”. Antonescu a afirmat că nu crede în ”parada” PNL care a anunţat că merge în opoziţie.

”Vor să pună o presiune maximă asupra lui Nicuşor Dan, până acolo încât să şi-l dorească un fel de monarh constituţional – să desfacă şampanie la ocazii, iar toate deciziile, marile contracte, marile decizii de politică economică să le aparţină în exclusivitate”, a declarat Crin Antonescu, duminică seară, la Antena 3, referindu-se la Ilie Bolojan şi echipa lui.

El a adăugat că Ilie Bolojan îşi doreşte să fie la putere.

”Eu sunt convins că domnul Bolojan şi susţinătorii săi ştiu foarte bine că le este necesar să rămână la putere. Toată parada asta – mergem în opoziţie, facem opoziţie – nu, nu, nu, eu nu cred în ea. Eu cred că domnul Bolojan are treburi de făcut la putere. El este un om care în toată cariera politică a fost la putere”, a adăugat Antonescu.

Fostul preşedinte PNL apreciază că, dacă PNL se va duce în direcţia impusă de Ilie Bolojan, atunci va lua alegători de la USR.

”Dacă partidul se duce în acea direcţie, va lua alegătorii USR-ului, va împărţi cu USR-ul, iar oameni ca mine, câţi mai erau alegători ai PNL-ului, vom căuta altceva”, a adăugat Antonescu.

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi în Parlament, iar în aceeaşi zi PNL a adoptat o rezoluţie prin care a stabilit că nu va mai face alianţă cu PSD şi va intra în opoziţie.