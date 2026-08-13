LIVE PE ANTENA 3 CNN. Muzica întâlnește marea: concertul extraordinar „MADRIGAL LA RĂSĂRIT”

O dată pe an, răsăritul se ascultă! Sâmbătă, 15 august 2026, una dintre cele mai emoționante tradiții ale verii revine pe litoralul românesc, dar și pe ecranele din întreaga țară.

După succesul edițiilor din ultimii ani, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” oferă publicului o nouă experiență imersivă pe plaja Zoom Beach din Constanța. Concertul propune o întâlnire unică între muzica live și spectacolul naturii, reunind măiestria dirijoarei Anna Ungureanu și viziunea creativă a lui Emil Pantelimon, autorul conceptului.

Pentru toți cei care vor să trăiască magia de acasă, spectacolul va fi transmis în direct pe Antena 3 CNN începând cu ora 05:50, oferind ocazia unică de a întâmpina răsăritul soarelui la Marea Neagră, într-o atmosferă memorabilă, alături de o experiență muzicală de excepție.

Dacă ești pe litoral, porțile plajei se deschid la ora 05:00 pentru a surprinde întreaga atmosferă a dimineții, iar concertul începe la ora 06:00.

Evenimentul este organizat în cadrul SEAS – Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului, Ediția a V-a, iulie-septembrie 2026, Constanța.

Ești binevenit pe plajă și LIVE pe Antena 3 CNN! Suspendă ritmul cotidian pentru o oră de emoție pură.