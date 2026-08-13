Grindeanu: România are nevoie de o lege a salarizării. Dacă ai un guvern plin, cresc șansele

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a declarat joi la Parlament că șansele ca România să aibă cât mai curând o nouă lege a salarizării cresc dacă ar fi instalat un guvern cu puteri depline.

El a fost rugat să comenteze afirmațiile consilierului prezidențial Radu Burnete, potrivit cărora proiectul riscă să fie abandonat din nou ani de zile dacă nu este adoptată acum o nouă lege a salarizării.

‘Nu ar fi simplu să fie reluată. Îi dau dreptate parțial sau într-un procent destul de mare. Dacă acum nu reușim, când e jalon și ai un soi de constrângere, nu ești în stare să faci o asemenea lege, aș înclina să-i dau dreptate că e mai greu să faci altcumva, dar dacă ai un guvern plin, cresc șansele și, doi, mai spun o dată, România are nevoie de o lege a salarizării. Iar PSD este, dacă vă aduceți aminte, este ultimul partid care a făcut o lege a salarizării, PSD a făcut o lege a salarizării în 2017. Suntem singurii care am fost în stare să facem acest lucru, care și-a trăit perioada de viață, trebuie să venim cu o altă lege, dar noi am fost singurii. Olguța (Lia-Olguța Vasilescu – n.r.) a făcut această lege în 2017’, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat de ce noua lege a salarizării nu a fost adoptată mai devreme, când PSD se afla în guvern.

‘Din perspectiva mea, atunci, pe cererea de plată numărul 3, și nu doar a mea, nu puteau să intre amândouă, evident, și legea pensiilor și legea salarizării, putea să intre, din punct de vedere fiscal, financiar, doar una din cele două, fiindcă nu exista spațiu. S-a ales, cred, varianta cu legea pensiilor pentru că la legea salarizării exista riscul să nu închizi acel jalon, urmare a discuțiilor care sunt mult mai grele pe legea salarizării decât pe legea pensiilor, să nu închizi acel jalon, deci urma să nu închizi, ca și consecințe, cererea de plată numărul 3’, a explicat Grindeanu.

Pe de altă parte, Grindeanu a spus că lucrurile ar fi fost gestionate mai bine dacă Florin Manole ar fi rămas la Ministerul Muncii.

‘Dacă aveam un ministru care să aibă cel puțin o altă atitudine, ca să nu vorbesc de altceva, o altă atitudine în discuțiile cu partenerii sociali, fiindcă suntem în acest moment într-o situație în care mare parte, de exemplu, din sindicate, cam refuză să mai aibă dialog cu ministrul interimar al Muncii, cu domnul Pîslaru. Nu poți să ai o lege sau un proiect de lege, ca să fim mai clari, atâta timp cât aceste dialoguri, care țin până la urmă de o chestiune umană, și aceste capacități de a sta la masă și de a face dialog cu partenerii sociali, nu le ai. Și pare că în acest moment acest lucru e unul dintre motivele pentru care nu avem această lege’, a afirmat Grindeanu.