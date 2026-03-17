Datoria guvernamentală a ajuns în decembrie 2025 la 1.138 miliarde lei, 59,6% din PIB

Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat, în decembrie 2025, la 1.138 miliarde lei, de la 1.121 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 59,6%, de la 58,7% în noiembrie (PIB conform comunicatului INS din 6 martie 2026).

În decembrie 2025, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.059 miliarde de lei, de la 1.043 miliarde de lei în noiembrie 2025, iar cea pe termen scurt a urcat la 78,94 miliarde lei, de la 77,88 miliarde de lei, în luna anterioară.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 907,66 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 204,556 miliarde de lei.

Datoria în moneda națională se ridica la valoarea de 537,09 miliarde lei, cea în euro la 488,2 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 111,17 miliarde, echivalent lei.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, în decembrie 2025, datoria administrației publice centrale a crescut la 1.113 miliarde lei, de la 1.097 miliarde lei în noiembrie 2025, din care 1.034 miliarde de lei pe termen mediu și lung. Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era contractată în lei (517,26 miliarde de lei) și în euro (482,9 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administrației publice locale a urcat la 25,116 miliarde de lei, de la 24,3 miliarde de lei în luna anterioară, din care 25,09 miliarde de lei pe termen mediu și lung.

Totodată, în ultima lună a anului trecut, datoria internă a administrației publice se cifra la 579,173 miliarde de lei (551,598 miliarde lei în noiembrie 2025), respectiv 29,8% din PIB (28,9% din PIB, în luna anterioară), din care 550,08 miliarde de lei datorie a administrației centrale și 20,1 miliarde de lei datoria administrației locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administrației publice era în cuantum de 568,139 miliarde de lei (569,84 miliarde lei, în luna precedentă), respectiv 29,7% din PIB (29,8% în noiembrie), din care 563,11 miliarde de lei datorie externă a administrației publice centrale și 5,022 miliarde de lei datoria externă a administrației publice locale.