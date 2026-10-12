Deficitul comercial a crescut cu 1,4%, la 22,4 miliarde de euro, în primele opt luni

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026 a fost de 22,444 miliarde euro, mai mare cu 307,2 milioane euro (+1,4%) decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate luni.

În luna august 2026, exporturile FOB au însumat 7,554 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 10,692 miliarde euro, rezultând un deficit de 3,138 miliarde euro. Față de luna august 2025, exporturile din luna august 2026 au crescut cu 11,6%, iar importurile au crescut cu 13,7%.

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, exporturile FOB au însumat 65,825 miliarde euro, fiind în creștere cu 4%, iar importurile CIF au însumat 88,27 miliarde euro, după un avans de 3,4%, comparativ cu primele opt luni ale anului trecut.

Ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (45,5% la export și 36,6% la import) și alte produse manufacturate (26,6% la export și 27,1% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026 a fost de 47,151 miliarde euro la expedieri și de 64,018 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,6% din total exporturi și 72,5% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri a fost de 18,674 miliarde euro la exporturi și de 24,252 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,4% din total exporturi și 27,5% din total importuri.

INS menționează că soldul balanței comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB și a importului CIF, ca diferență între acestea. Soldul negativ al balanței comerciale se numește deficit, iar cel pozitiv se numește excedent.

Prețul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă prețul la frontiera țării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Prețul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă prețul la frontiera țării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale prețului FOB, cât și costul asigurării și transportului internațional.