Deficitul comercial a scăzut cu 1,1%, la 19,28 miliarde de euro, în primele șapte luni

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în primele șapte luni ale anului în curs a fost de 19,276 miliarde euro, mai mic cu 214,7 milioane euro (-1,1%) decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate miercuri.

În luna iulie 2026, exporturile FOB au însumat 9247,4 milioane euro, iar importurile CIF s-au ridicat la 12,069 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,822 miliarde euro. Față de luna iulie 2025, exporturile din iulie 2026 au crescut cu 4,1%, iar importurile cu 4,2%.

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, exporturile FOB au însumat 58,269 miliarde euro, iar importurile CIF au fost de 77,546 miliarde euro. Astfel, exporturile au crescut cu 3,1%, iar importurile cu 2,0%, comparativ cu perioada similară din 2025.

În perioada analizată, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (46,2% la export și 36,7% la import) și alte produse manufacturate (26,9% la export și 27,5% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în primele 7 luni din 2026 a fost de 41,804 miliarde euro la expedieri și de 56,723 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi și 73,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în aceeași perioadă a fost de 16,464 miliarde euro la exporturi și de 20,822 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,3% din total exporturi și 26,9% din total importuri.

‘Soldul balanței comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB și a importului CIF, ca diferență între acestea. Soldul negativ al balanței comerciale se numește deficit, iar cel pozitiv se numește excedent. Prețul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă prețul la frontiera țării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord. Prețul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă prețul la frontiera țării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale prețului FOB, cât și costul asigurării și transportului internațional’, precizează INS.