Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor provizorii II publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

Anterior, în datele provizorii I, INS anunța că în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul anterior.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 496,303 miliarde lei prețuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,8% față de trimestrul III 2025 și în scădere cu 1,4% față de trimestrul IV 2024.

Pe serie brută, produsul intern brut estimat pentru anul 2025 a fost de 1.916,404 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,7% față de anul 2024. Produsul intern brut estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 573,630 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,2% față de trimestrul IV 2024.

‘În privința contribuțiilor la creșterea PIB pe categorii de resurse, pentru anul 2025, nu s-au înregistrat, în general, modificări față de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 54 din 6 martie 2026: agricultura, silvicultura și pescuitul au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,2%), iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (106,6%).

Industria nu a contribuit la creșterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat cu față de estimarea anterioară (99,8%); construcțiile au înregistrat aceeași contribuție la modificarea PIB (+0,5%) între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat față de estimarea anterioară cu -0,1 puncte procentuale (de la 107,0% la 106,9%); comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transportul și depozitarea; hoteluri și restaurante, de la -0,1% la 0,0%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,1 puncte procentuale (de la 99,7% la 99,8%)’, se arată în comunicat.

Conform INS, informațiile și comunicațiile au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,3%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (104,1%). Nici intermedierile financiare și asigurările nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (99%). De asemenea, nici tranzacțiile imobiliare nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%) între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (100,6%).

Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activități de servicii suport au înregistrat aceeași contribuție la modificarea PIB (-0,3%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (96,0%).

‘Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială, nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%), iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (99,7%); activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%) între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat față de estimarea anterioară cu +0,1 puncte procentuale (de la 100,4% la 100,5%)’, se mai arată în comunicat.

În anul 2025, dinamica PIB nu s-a modificat în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), fiind de 0,7%.

Volumul impozitelor nete pe produs a scăzut cu 0,1 puncte procentuale în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), de la 101,0% la 100,9%.

‘Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări ale contribuției la creșterea PIB în anul 2025, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației, de la +0,4% la +0,3%, ca urmare a scăderii volumului său cu 0,1 puncte procentuale de la 100,6% la 100,5%; cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice, de la 0,0% la +0,1%, ca urmare a creșterii volumului său cu 1,3 puncte procentuale de la 99,7% la 101,0%; consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice, de la -0,3% la -0,6%, ca urmare a scăderii volumului său cu 2,2 puncte procentuale de la 96,8% la 94,6%; formarea brută de capital fix, de la +1,0% la +0,9%, ca urmare a diminuării volumului său cu 0,7 puncte procentuale de la 104,1% la 103,4%’, se mai menționează în comunicat.