Eurodeputații au aprobat măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor

Parlamentul European a adoptat, marți, măsuri menite să atenueze impactul creșterii prețurilor îngrășămintelor asupra fermierilor din UE.

Conform unui comunicat al Parlamentului European, eurodeputații au decis să accelereze modificările aduse politicii agricole comune (PAC), în forma în care au fost propuse de Comisie, pentru a se asigura că fermierii primesc ajutor la timp pentru a cumpăra îngrășăminte pentru următorul sezon agricol.

Pentru a preveni scăderea producției sau a calității alimentelor și creșterea prețurilor pentru consumatori, fermierii vor putea primi sprijin sub formă de lichidități în valoare de până la 80% din costurile suplimentare pentru îngrășăminte. De asemenea, țările membre UE vor avea posibilitatea de a majora avansurile aferente plăților directe de la 70% până la 75% și de a le plăti fermierilor afectați imediat după depunerea cererii (și nu doar după 16 octombrie precum prevăd normele actuale). Statele membre vor avea, de asemenea, mai multă flexibilitate pentru a-și ajusta bugetele de plăți directe pentru anul viitor.

Măsurile propuse de Comisie au fost adoptate cu 576 de voturi ”pentru”, 62 ”împotrivă” și 15 abțineri.

Textul trebuie acum să fie adoptat în mod oficial de Consiliu și publicat în Jurnalul Oficial înainte de a putea intra în vigoare în ziua următoare.

Prețurile îngrășămintelor au un impact direct asupra producției alimentare, deoarece îngrășămintele reprezintă până la 16% din costurile de producție pentru fermieri. UE se bazează pe importuri pentru 30% din îngrășămintele pe bază de azot și 70% din îngrășămintele fosfatice utilizate pentru producția agricolă. În același timp, producția de îngrășăminte din UE se bazează pe gaze naturale. Atât prețurile îngrășămintelor, cât și cele ale energiei au crescut din cauza evenimentelor geopolitice recente, cum ar fi războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și, mai recent, situația din Orientul Mijlociu și, în special, închiderea Strâmtorii Ormuz.