Economia UE a crescut cu 0,5% în trimestrul doi din 2026

Produsul intern brut a crescut cu 0,4% în zona euro și cu 0,5% în Uniunea Europeană, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, când zona euro a raportat o stagnare, iar economia UE un avans de 0,1%, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans a fost înregistrat în Irlanda (3,9%), Lituania (1,7%) și Slovenia (1,8%), în timp ce România, Belgia și Austria au raportat fiecare o stagnare.

Comparativ cu trimestrul doi din 2025, economia a crescut cu 1% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană, în perioada aprilie-iunie 2026, după un avans anual de 0,5% în zona euro și de 0,8% în UE, în primele trei luni din 2026.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, cel mai semnificativ avans a fost înregistrat în Slovenia (4,8%), Lituania (3,8%) și Polonia (3,7%), singurele scăderi fiind în Irlanda (minus 5,6%) și România (minus 2%).

Comparativ, în trimestrul doi din 2026 economia SUA a crescut cu 0,4% față de precedentele trei luni, și cu 2,1% comparativ cu perioada similară din 2025.

Separat, Eurostat a dat vineri publicității cifrele privind evoluția ratei de ocupare a forței de muncă în trimestrul doi din 2026. Conform acestor date, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,1% în zona euro și în Uniunea Europeană, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni.

Comparativ cu trimestrul doi din 2025, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,5% în zona euro și în Uniunea Europeană, în trimestrul doi din 2026.