Pîslaru: Suntem într-un scenariu de lucru în care putem ajunge la 97,22% din PNRR

România ar putea ajunge la 97,22% din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dacă va adopta reformele rămase, a declarat, vineri, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă susținută după ședința de Guvern.

Potrivit acestuia, România va depune vineri cererea de plată numărul 5 PNRR, în valoare de 2,84 miliarde de euro, care cuprinde 75 de ținte și jaloane, dintre care 21 de reforme și 54 de investiții.

‘Este foarte important de înțeles că România, dacă ar reuși să adopte aceste reforme, ar putea să ajungă la 97,22% din PNRR. La venirea acestui Guvern, în iunie anul trecut, acest scenariu era unul neverosimil. Suntem într-un scenariu de lucru în care putem ajunge la 97,22% din PNRR’, a afirmat Pîslaru.

Ministrul a subliniat că, după depunerea cererii de plată numărul 5, absorbția pe componenta de granturi ar urma să ajungă la 78%.

‘Acesta cred că este, dacă vreți, un mesaj important din partea mea, a echipei de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, din partea Guvernului: cu un pic de responsabilitate politică și societală, România poate să fie nu doar călduță, călâie pe performanța din PNRR, poate să fie un caz de manual prin care a redresat un program de absorbție’, a spus ministrul.

În ceea ce privește calendarul următoarei perioade, Pîslaru a precizat că cererea de plată numărul 5 este depusă vineri, iar o decizie preliminară a Comisiei Europene este estimată în aproximativ două luni.

‘Aș vrea să vă prezint un pic calendarul pe perioada care urmează. Deci, azi depunem cererea de plată. În mod evident, aceasta va necesita o perioadă pe care o estimăm de circa două luni de zile pentru o decizie preliminară a Comisiei și apoi, în mod evident, decizia Consiliului. Ne uităm, deci, la încasarea efectivă a sumei în acest an, ceea ce este foarte important pentru Ministerul de Finanțe. Cererea de plată 6, conform ghidului Comisiei Europene, se depune undeva la sfârșitul lunii septembrie. 30 septembrie este data de lucru pe care operăm’, a explicat Pîslaru.

El a adăugat că pregătirea cererii de plată numărul 6 a început deja, în paralel cu finalizarea celei de-a cincea cereri.

‘Vreau doar să vă confirm faptul că am început să strângem deja dovezile pentru a pregăti cererea de plată 6, în paralel cu ce am lucrat pe cererea de plată 5. Mi se pare important să știți că nu lăsăm pe ultima sută de metri aceste lucruri. De altfel, un lucru care e foarte important pe cererea de plată 5 și care ne face să avem această încredere că putem să depunem: astăzi am primit sumarul de audit de la Autoritatea de Audit pe jaloanele și țintele din cererea de plată 5 și este pozitiv, ceea ce ne face, de fapt, să putem depune și să pot să-mi pun semnătura pe această depunere’, a declarat ministrul.

Pîslaru a anunțat, totodată, că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va organiza, spre finalul termenului de 31 august, o conferință dedicată rolului instituției în calitate de coordonator de reformă și investiții.

Potrivit acestuia, portofoliul MIPE de proiecte finanțate prin PNRR este îndeplinit în proporție de 100%.

‘Noi am avut în portofoliu 4,2 miliarde de euro, din care 1,26 asistență financiară nerambursabilă. Portofoliul MIPE de proiecte pe PNRR este îndeplinit în proporție de 100%, în sensul că ne-am atins și ne vom atinge toate țintele și jaloanele. Acest lucru, pentru mine personal, era un lucru important, pentru că dacă ești coordonator național și le ceri la toți standarde ridicate, era o problemă dacă pe portofoliul pe care îl administrai chiar tu, instituțional, ar fi fost probleme’, a susținut ministrul.

El a menționat între proiectele din portofoliul MIPE investiții în muzee, cultură și programul REPower.

‘Și vă confirm și o să vă invit să vă prezint acest portofoliu, care este absolut fascinant, e puțin cunoscut. Discutăm aici de muzee, discutăm de investiții în toată țara în ceea ce înseamnă zona de cultură, discutăm de REPower, într-un context important. Faptul că programul REPower, pe care l-am preluat cu o condiție aproape imposibil de lucrat, a fost în acest moment finalizat ca jaloane și ținte este important’, a mai spus Dragoș Pîslaru.

Planul de Redresare și Reziliență al României este finanțat cu 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi și 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi.