Eurostat: Bulgaria, Grecia, Ungaria și România au avut cele mai mici salarii medii anuale ajustate din UE, în 2025

Salariul mediu anual ajustat pentru angajații cu normă întreagă din Uniunea Europeană a fost anul trecut de 41.500 euro, reflectând o creștere de 4,3% față de nivelul din 2024, de 39.800 euro, conform datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE, cel mai scăzut nivel al salariului mediu anual ajustat cu normă întreagă a fost în Bulgaria (16.200 euro), Grecia (18.800 euro), Ungaria (20.100 euro) și România (20.818 euro, de la 19.397 euro în 2024), iar cel mai ridicat în Luxemburg (85.600 euro), Danemarca (73.500 euro) și Irlanda (64.400 euro).