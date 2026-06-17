Eurostat: Inflaţie de 3,3% în Uniunea Europeană, în mai 2026, în creştere faţă de 3,2% în aprilie

Biroul de statistică al Uniunii Europene anunţă, miercuri, că inflaţia în Uniunea Europeană a fost de 3,3% în mai 2026, în creştere faţă de 3,2% în aprilie. Cu un an mai devreme, inflaţia era de 2,2%. România, cu o inflaţie de 9,7%, se află din nou pe primul loc.

”Rata anuală a inflaţiei în zona euro a fost de 3,2% în mai 2026, în creştere faţă de 3,0% în aprilie. Cu un an mai devreme, rata era de 1,9%. Inflaţia anuală în Uniunea Europeană a fost de 3,3% în mai 2026, în creştere faţă de 3,2% în aprilie. Cu un an mai devreme, rata era de 2,2%”, anunţă, miercuri, Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Potrivit raportului, cele mai mici rate anuale au fost înregistrate în Suedia (1,1%), Danemarca şi Cehia (ambele cu 1,8%).

Cele mai mari rate anuale au fost înregistrate în România (9,7%), Bulgaria (6,3%) şi Lituania (5,1%).

Comparativ cu aprilie 2026, inflaţia anuală a scăzut în unsprezece state membre şi a crescut în şaisprezece.

În mai 2026, serviciile (+1,61 puncte procentuale, pp), energia (+0,98 puncte procentuale, pp), alimentele, alcoolul şi tutunul (+0,36 puncte procentuale, pp) şi bunurile industriale neenergetice (+0,23 puncte procentuale, pp) au contribuit pozitiv la rata anuală a inflaţiei în zona euro.

”Inflaţia anuală este variaţia preţurilor bunurilor şi serviciilor de consum între luna curentă şi aceeaşi lună a anului precedent. Inflaţia lunară este variaţia preţurilor între luna curentă şi luna precedentă”, explică Eurostat.

Până la 31 decembrie 2025, zona euro includea Belgia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Austria, Portugalia, Slovenia, Slovacia şi Finlanda (EA20). De la 1 ianuarie 2026, zona euro include şi Bulgaria (EA21).

Uniunea Europeană include Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda şi Suedia (UE27).