Eurostat: Pentru prima dată, energia solară a fost în iunie principala sursă de electricitate din UE

În trimestrul doi din acest an, 54% din electricitatea netă generată în Uniunea Europeană a venit de la sursele de energie regenerabilă, o creștere de la nivelul de 52,7% înregistrat în perioada similară din 2024, arată datele preliminare publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Această creștere s-a datorat, în mare măsură, energiei solare, care a generat un total de 122.317 gigawați-oră (GWh) în trimestrul doi din 2025, reprezentând 19,9% din mixul energetic total.

Iunie 2025 a fost prima lună din istorie când energia solară (22%) a fost principala sursă de electricitate generată în UE, înaintea energiei nucleare (21,6%), eoliene (15,8%), hidro (14,1%) și gazelor naturale (13,8%).

În rândul statelor membre UE, în trimestrul doi din 2025 cea mai ridicată pondere a regenerabilelor în electricitatea netă generată se înregistra în Danemarca (94,7%), Letonia (93,4%), Austria (91,8%), Croația (89,5%) și Portugalia (85,6%), în timp ce Estonia, Suedia, Lituania, Germania, Luxemburg și România au ponderi între 60% și 80%. De asemenea, cea mai scăzută pondere era în Slovacia (19,9%), Malta (21,2%) și Cehia (22,1%).

În 15 state membre UE, ponderea surselor de energie regenerabilă în electricitatea netă generată a crescut în trimestrul doi din acest an. Cele mai mari creșteri anuale au fost în Luxemburg (13,5 puncte procentuale) și Belgia (9,1 pp), la ambele în urma majorării energiei solare.

Cea mai mare parte a electricității generate din sursele de energie regenerabilă a venit de la energia solară (36,8%), eoliană (29,5%) și hidro (26%), urmată de combustibili regenerabili (7,3%) și energie geotermală (0,4%).