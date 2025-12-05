Eurostat: România, Austria și Finlanda, cel mai sever declin din UE al numărului de angajați

Numărul de angajați a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,1% în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, când s-a înregistrat un avans de 0,1% în ambele zone, în timp ce România, Austria și Finlanda au raportat cel mai sever declin al numărului de angajați, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Comparativ cu trimestrul trei din 2024, numărul de angajați a crescut cu 0,6% în zona euro și cu 0,5% în UE în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 0,7% în zona euro și de 0,5% în UE, în trimestrul doi din 2025.

Numărul orelor lucrate a crescut cu 0,4% în zona euro și în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni.

De asemenea, comparativ cu trimestrul trei din 2024, numărul orelor lucrate a urcat cu 0,8% în zona euro și cu 0,7% în UE, în perioada iulie-septembrie 2025.

În trimestrul trei din 2025, Croația (1,6%), Portugalia (0,9%) și Spania (0,7%) au înregistrat cel mai semnificativ avans al numărului de angajați comparativ cu precedentele trei luni, iar cel mai sever declin a fost în România (minus 1,2%), Austria și Finlanda (ambele cu minus 0,3%).

Eurostat estimează că în trimestrul trei din acest an 220,6 milioane de persoane erau angajate în Uniunea Europeană, din care 172,2 milioane erau în zona euro.

Combinarea datelor privind evoluția PIB-ului și situația angajării permit o estimare a productivității muncii.

Comparativ cu trimestrul trei din 2024, productivitatea bazată pe persoane a crescut cu 0,7% în zona euro și cu 1,1% în Uniunea Europeană în perioada iulie-septembrie 2025.

Pe baza orelor lucrate, productivitatea a crescut în trimestrul trei din 2025 cu 0,6% în zona euro și cu 0,9% în UE, comparativ cu perioada similară din 2024.