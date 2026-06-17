Eurostat: România, printre țările UE unde a crescut semnificativ costul cu mâna de lucru, în primul trimestru din 2026

Costul orar al forței de muncă a crescut cu 3,6% în UE și cu 3,2% în zona euro, în primul trimestru din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, arată datele publicate marți de Oficiul european pentru Statistică (Eurostat).

În perioada ianuarie – martie 2026, comparativ cu primul trimestru din 2025, cel mai semnificativ avans anual a fost raportat în Ungaria (16,4%), Bulgaria (13,2%), Croația (9,2%), Lituania (8,6%), Polonia (7,2%), Cehia (7%), Grecia (6,4%) Slovacia (5,4%), Spania (5,1%), Portugalia (5%), Luxemburg (3,9%) și România (3,8%).

Cele mai reduse creșteri au fost în Malta (1,3%), Danemarca și Letonia (fiecare cu 2,5%).

Costul orar cu mâna de lucru cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. La nivelul Uniunii Europene, costurile salariale au înregistrat o creștere anuală de 3,7% în primul trimestru din 2026, iar costurile non-salariale un avans anual de 3,2%.

În primul trimestru din 2026, avansul costurilor cu forța de muncă în România a fost generat de creșterea cu 5,8% a costului orar al forței de muncă în domeniul business, în timp ce în domeniul non-business s-a înregistrat un declin de 2,4%.

Pe sectoare ale economiei, în România costul orar cu forța de muncă a crescut cu 7,4% în construcții, cu 5,2% în servicii și cu 6,2% în industrie. În UE, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 4,2% în construcții, cu 3,4% în servicii și cu 3,6% în industrie.