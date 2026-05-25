Kelemen Hunor i-a cerut ministrului Culturii să demisioneze

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, luni, că i-a cerut ministrului Culturii, Demeter Andras Istvan, să demisioneze și să-și ceară scuze în mod public, după apariția unor înregistrări audio în care acesta folosește un limbaj vulgar.

‘A fost făcută publică o înregistrare audio în care ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, vorbește, într-un limbaj inacceptabil, despre interesul public și se referă inclusiv la identitatea sa maghiară într-un mod care oferă spațiu stigmatizării comunității noastre. Declarațiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese rusești. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații inacceptabile’, a afirmat liderul UDMR, într-o postare pe Facebook.

El a spus că, în această situație, există o singură cale corectă: demisia ministrului.

‘I-am cerut lui Demeter Andras Istvan să demisioneze din funcția de ministru al Culturii. De asemenea, îi solicit să își ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității noastre’, a transmis Kelemen Hunor.

O publicație a prezentat luni o înregistrare audio în care ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, folosește un limbaj licențios, într-o convorbire referitoare la achiziția Radio Chișinău.