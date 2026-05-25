Darău: Fostul șef al ADR a pierdut 14,7 milioane lei din PNRR; nota de plată o achităm toți

Fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a pierdut 14,7 milioane lei din PNRR iar nota de plată este achitată din bugetul statului, a afirmat luni ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

‘Fostul șef al ADR a pierdut 14,7 milioane lei din PNRR. Acum nota de plată o achităm noi toți din bugetul statului. Cum pierzi bani europeni din PNRR și ajungi să pui factura pe umerii românilor? Faci ce a făcut fosta conducere a ADR sub Dragoș Vlad: iei bani europeni destinați investițiilor tehnice în Cloudul Guvernamental și îi folosești pentru salarii. Cheltuieli neeligibile. Reguli ignorate. Responsabilitate zero’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, problema nu este doar prejudiciul de 14,7 milioane de lei ci faptul că, în momentul în care situația a explodat, cei care conduceau ADR nu au venit cu soluții sau cu un plan pentru protejarea echipei tehnice, ceea ce a generat întârzieri, blocaje și haos administrativ.

‘În momentul în care situația a explodat, cei care conduceau ADR nu au venit cu soluții. Nu au avut niciun plan pentru protejarea echipei tehnice care administra infrastructura critică a Cloudului Guvernamental. Nicio strategie de continuitate. Nicio asumare. Au urmat întârzieri, blocaje și haos administrativ. Exact specialiștii fără de care Cloudul Guvernamental nu poate funcționa au fost lăsați complet în aer’, a subliniat Darău.

El a acuzat și faptul că ani întregi digitalizarea României a fost tratată cu ‘lasă că merge și așa’, cu combinații și cu băieți deștepți conectați la bani publici.

‘Asta a fost ‘marea digitalizare’ pe care ne-au vândut-o ani la rând: fonduri europene pierdute din incompetență; milioane mutate în sarcina bugetului de stat; proiecte strategice vulnerabilizate; infrastructură critică pusă în pericol prin improvizație și lipsă de răspundere. Iar apoi aceiași oameni ies la televizor și vorbesc doct despre ‘blocaje instituționale’ și ‘neclarități legislative’. Nu există nicio neclaritate. Există doar oameni care au crezut că în statul român nu răspunde nimeni niciodată pentru nimic. Ei bine, răspund’, a susținut ministrul interimar al Digitalizării.

Irineu Darău amintește, în context, că există o hotărâre a ÎCCJ definitivă iar banii trebuie returnați.

Pe 20 mai, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Aurel-Cătălin Giulescu, a anunțat că a formulat o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care a solicitat cercetarea fostului șef al instituției, Dragoș Cristian- Vlad, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu. Plângerea penală vine după ce, în data de 15 mai, acesta a decis anularea procedurii de achiziție publică inițiată în contextul implementării proiectului ‘Platforma Națională de Interoperabilitate’, motivând constatarea unei serii de nereguli și abateri flagrante de la cadrul legal aplicabil în domeniul achizițiilor publice.

Dragoș Cristian Vlad, care era președinte al ADR din 2022, a fost demis din funcție anul acesta pe 1 mai.