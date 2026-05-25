IMM România: Șapte din zece antreprenori sunt afectați de instabilitatea economică. 10% iau în calcul închiderea firmelor

Șapte din zece antreprenori sunt afectați de lipsa unui Guvern funcțional, de inflația ridicată și de instabilitatea economică, în timp ce aproximativ 10% iau în calcul reducerea personalului sau chiar închiderea firmelor, potrivit unui sondaj al IMM România, prezentat de președintele organizației, Florin Jianu.

Cercetarea a fost realizată în perioada 15-22 mai în rândul a peste 2.000 de antreprenori din sectoare precum servicii, comerț, producție, HoReCa, construcții, transport și agricultură.

Conform sursei citate, principalele probleme semnalate sunt creșterea costurilor la materii prime, energie și combustibili, scăderea vânzărilor și lipsa resurselor pentru investiții, iar antreprenorii cer reducerea taxării muncii, a TVA și a impozitului pe dividende, precum și măsuri de debirocratizare și stimulare a investițiilor.

‘O veste proastă pentru perioada următoare este că salariul minim pe economie va crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 lei brut pe țară. Vestea proastă este aceea că antreprenorii declară că vor exista scumpiri în continuare, că prețurile vor continua să crească, că se va reduce personalul și, atenție, un lucru care nu apărea pe radarul nostru, în cercetările noastre: aproape 10% dintre antreprenorii chestionați declară că vor închide firmele. Acest lucru, vă mărturisesc, este o premieră, nu a apărut în analizele noastre anterioare (…) La întrebarea ‘Cum vă este afectată activitatea întreprinderii, având în vedere devalorizarea leului în această perioadă?’, 80% dintre respondenți au declarat că deja au crescut costurile de producție și de prestare a serviciilor, lucrul pe care îl vedem în continuare, că a scăzut volumul producției și al serviciilor prestate și, atenție, pe locul al treilea, 23,2% declară că vor avea loc disponibilizări de salariați’, a menționat Florin Jianu, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit acestuia, inflația, instabilitatea economică și lipsa unui Guvern funcțional afectează 74,2% dintre antreprenori, care reclamă creșterea costurilor, scăderea vânzărilor și lipsa resurselor pentru investiții, în timp ce doar 1,9% spun că nu întâmpină probleme.

‘Contextul actual socio-politic, cu lipsa unui Guvern funcțional, cu o rată a inflației record și cu această situație de insecuritate și instabilitate, face ca, într-o măsură mai mare sau mai mică, 74,2% dintre respondenții noștri să fie afectați de această situație. Principalele probleme cu care se confruntă în prezent sunt, în principal, creșterea costurilor pentru materiile prime și serviciile utilizate, creșterea prețului combustibililor și gazelor naturale, creșterea prețului energiei, dar și două chestiuni care nu sunt legate de fiscalitate, și anume scăderea vânzărilor și lipsa resurselor financiare pentru investiții, respectiv, la o distanță mai mare, lipsa forței de muncă. Fiecare dintre aceste răspunsuri cu privire la principalele probleme a înregistrat un procent mai mare de 50%. Atenție, doar 1,9%, adică mai puțin de 2%, eroarea statistică fiind, în general, de plus/minus 3%, declară că nu întâmpină probleme în această perioadă. Deci putem trage concluzia că aproape întreaga economie, dacă nu întreaga economie a României, este afectată în acest moment’, a adăugat Florin Jianu.

Antreprenorii cer viitorului Guvern reducerea taxării muncii, a impozitului pe dividende și a TVA, alături de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare, creșterea absorbției fondurilor europene și stimularea investițiilor în economie, a adăugat președintele IMM România.

‘Primele trei probleme pe care antreprenorii așteaptă ca viitorul Guvern să le rezolve arată un lucru, și anume că antreprenorii sunt sufocați de taxe și impozite. Aceștia așteaptă scăderea impozitării pe forța de muncă cu 5 puncte procentuale, reducerea impozitului pe dividende, așa cum a mai fost la 5%, reducerea TVA sau revenirea la TVA anterioară. De asemenea, reducerea cheltuielilor bugetare, creșterea absorbției fondurilor europene și investițiile în infrastructură și în economia reală sunt probleme pe care viitorul Guvern ar trebui să le rezolve rapid, în accepțiunea întreprinderilor mici și mijlocii’, a mai spus Florin Jianu.

În opinia sa, creșterea TVA la 11%, respectiv 21%, este și ea resimțită ‘prin scăderea volumului serviciilor și produselor vândute, prin creșterea prețurilor la produse și servicii cu valoarea creșterii TVA-ului și prin întârzieri la încasări din lipsa lichidităților’.

‘Doar 1,4% dintre antreprenori declară că le-au crescut încasările în această perioadă. Deci, cu toate aceste scumpiri, cu toate aceste creșteri de prețuri, încasările nu au crescut în această perioadă. Asta ne arată că soluția nu este, de fapt, creșterea TVA și majorarea taxelor și impozitelor’, a adăugat el.