Anca Dragu: Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de aproximativ 2% în acest an

Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de aproximativ 2% în acest an și o inflație medie de 8,1%, a declarat, luni, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la o conferință de specialitate.

‘În vara lui 2025 începeam reducerea ratei de politică monetară și ajungeam cu această variabilă la 5%. Începerea noului șoc în ceea ce privește prețurile la energie și la petrol ne găsește în coridorul de țintire a inflației, cu o rată de politică monetară de 5%. Din păcate, vedem în martie și în aprilie că inflația accelerează din această presiune externă, cum spuneați, factori pe care nu prea avem cum să îi controlăm, astfel încât inflația în aprilie ajunge la 6,7%, ceea ce conduce și la o majorare a ratei de politică monetară. În prezent, după ultima decizie de politică monetară, această rată de bază în economie este la 6,5%. Cele mai recente estimări arată că media ratei inflației pentru 2026 ar putea fi undeva la puțin peste 8%, respectiv 8,1%, o creștere semnificativă față de prognoza inițială, înainte de conflictul din Iran, de aproximativ 4,7%. Vă spuneam, totuși, că anul 2025 a fost un an economic foarte bun. În ciuda acelui moment de la începutul anului, criza, pe care evoluția pieței arată că am administrat-o într-o manieră credibilă, a făcut ca băncile, activitatea bancară și economia să continue în forță, ducând la această creștere economică de 2,4% în 2025, cu investiții de 22%. În ciuda acestor probleme de început, 2025 este un an favorabil creșterii economice, iar pentru 2026 vedem o creștere economică undeva în jur de 2% și, cum spuneam, o inflație medie de 8,1%’, a afirmat Anca Dragu, la conferința ‘Finanțe & Bănci & Leasing & Piață de capital’ – cu titlul generic ‘Sistemul financiar – motorul creșterii și stabilității’, organizată de Media Uno.

Ea a precizat că, în 2025, Moldova a trecut printr-o criză energetică pe care alte state nu au cunoscut-o.

‘În 2025, practic, aprovizionarea cu energie electrică se schimbă total. Din aprovizionarea din zona Transnistriei începem să facem aprovizionare cu energie electrică din Uniunea Europeană și din România. Am avut un șoc semnificativ asupra prețurilor. În ianuarie 2025 avem o creștere a prețurilor la energia electrică de 75%, la gaze naturale de 27% și la termie de 40%. În fața acestor șocuri, Banca Națională a Moldovei aproape a dublat rata de politică monetară și, desigur, acest lucru s-a simțit puțin în primul trimestru din 2025’, a menționat Anca Dragu.

La rândul său, Dan Costin Nițescu, consilier al guvernatorului BNR, a declarat că inflația din țara noastră a fost influențată de șocuri exogene. El a explicat că fundamentele pe baza cărora s-a luat decizia de politică monetară din mai arată că atât anul viitor, cât și în anul următor va avea loc reintrarea în ținta de inflație.

Din perspectiva canalului de creditare, el a precizat că sectorul privat accelerează ușor, iar ponderea componentei în lei s-a stabilizat la 67,8%.

Consiliul de Administrație (CA) al Băncii Naționale a României (BNR) a hotărât, în cadrul ședinței din 15 mai, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an.