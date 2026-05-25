SpaceX va permite vânzarea anticipată a unor acţiuni înainte de expirarea perioadei standard de blocare după listare

SpaceX intenţionează să permită unei părţi importante dintre acţionari să vândă acţiuni înainte de expirarea perioadei obişnuite de şase luni după listarea companiei pe bursă, potrivit unui document analizat de Reuters.

Compania lui Elon Musk va folosi un sistem gradual de deblocare a acţiunilor, condiţionat de performanţa firmei şi a titlurilor bursiere.

Măsura reprezintă o abatere de la regula clasică de ”lock-up” de 180 de zile folosită la majoritatea ofertelor publice iniţiale din Statele Unite, perioadă în care investitorii existenţi nu au voie să îşi vândă acţiunile pentru a evita presiunea asupra preţului.

Reuters notează că SpaceX încearcă astfel să evite un val masiv de vânzări într-o singură zi, care ar putea destabiliza acţiunea după listare.

Compania urmăreşte o evaluare de aproximativ 1.750 de miliarde de dolari, ceea ce ar face-o una dintre cele mai valoroase companii listate din lume.

Conform planului, anumite categorii de acţionari vor putea începe să vândă acţiuni imediat după publicarea primelor rezultate trimestriale post-IPO, dacă performanţa companiei este considerată suficient de bună.

Până la 20% dintre acţiunile restricţionate ar putea fi vândute după raportul financiar pentru trimestrul al doilea, iar alte tranşe vor deveni disponibile progresiv în următoarele luni.

Documentul arată că Musk, care controlează 85,1% din drepturile de vot ale companiei, a acceptat o perioadă de restricţie mai lungă, de 366 de zile, înainte de a putea vinde acţiuni.

Reuters aminteşte că sisteme similare au fost folosite în perioada boomului IPO din 2020–2021 de companii precum Airbnb, DoorDash şi Snowflake.

Analiştii spun că sistemul gradual poate reduce şocurile din piaţă, dar nu elimină volatilitatea, ci doar o distribuie pe o perioadă mai lungă.