Ministerul Finanțelor a împrumutat luni aproape un miliard de lei de la bănci

Ministerul Finanțelor (MF) a împrumutat, luni, 986,9 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 89 de luni, la un randament mediu de 6,83% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Valoarea nominală a emisiunii de luni a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,581 miliarde de lei.

Marți este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 148,1 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligațiuni.

Ministerul Finanțelor (MF) a planificat, în luna mai 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 4,6 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma de 4,6 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark este cu 700 milioane lei mai mare față de cea care a fost programată în luna aprilie 2026, de 3,9 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.