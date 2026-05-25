Tánczos Barna: Această perioadă scurtă pe care o mai avem măcar până la sfârşitul lunii august cu PNRR este un moment de presiune maximă. Ar trebui să tragem toţi la aceeaşi căruţă

Vicepremierul Tánczos Barna a afirmat că presiunea existentă în perioada până la sfârşitul lunii august în ceea ce priveşte PNRR este una de maximă presiune şi ar trebui ca toţi să tragem la aceeaşi căruţă, dar a adăugat că ”nu mai putem, pentru că am rămas fără cai”.

Tánczos Barna a fost întrebat, duminică, la Digi 24, de ce s-a declanşat această criză politică şi cum se rezolvă.

„Nu vă pot da un răspuns, pentru că eu pur şi simplu nu înţeleg. UDMR n-ar fi făcut aşa ceva niciodată şi noi niciodată nu am fost un element care să răstoarne căruţa într-un moment de cotitură, de importanţă maximă pentru ţară. Şi această perioadă scurtă pe care o mai avem măcar până la sfârşitul lunii august cu PNRR-ul este un moment de presiune maximă, de activitate maximă. Ar trebui să tragem toţi la aceeaşi căruţă. Nu mai putem, pentru că am rămas fără cai. Deci este o situaţie la care nu cred că există politician în ţara asta care ştie să dea un răspuns de ce şi de ce acum”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna.

Întrebat dacă moţiunea de cenzură a fost un gest de iresponsabilitate, vicepremierul a răspuns: „Ei vin cu acest argument că Partidul Social Democrat nu mai poate să guverneze într-un guvern în care premierul se numeşte Ilie Bolojan”.

Tánczos Barna a precizat că va fi complicată formula guvernamentală.

„Formula guvernamentală o să fie foarte complicată. Eu sincer nu mi-aş fi dorit să ajung la Ministerul Finanţelor în 2024, în decembrie. Nu a fost o situaţie plăcută pentru UDMR şi noi am pierdut foarte mult după acele luni în care a trebuit să începem să coborâm deficitul de la 9,3% spre 7, când a trebuit să luăm decizii în urma unor probleme care nu au fost generate de noi. Şi fără noi, atunci nu ar fi fost un guvern cu o majoritate pro europeană în Parlament, când a venit PSD-ul, PNL-ul şi UDMR-ul după alegerile anulate. Nu ştiu ce se va întâmpla, sincer. Eu mi-aş dori o stabilitate. Mi-aş dori o stabilitate care luni de zile, ani de zile să ducă România pe un drum mai bun”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna.